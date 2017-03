Staubwedel 2.0: So gelingt der digitale Frühjahrsputz (FOTO)

Bochum (ots) -Die Hälfte der Deutschen nutzt den alljährlichen Frühjahrsputz, umdie eigenen vier Wände blitzblank zu säubern. So ein Frühjahrsputzlohnt sich aber auch in der digitalen Welt, auf PC, Smartphone undTablet. Anwender sollten daher auf ihren Geräten ausmisten,verfügbare Programm- und Betriebssystem-Updates einspielen und eineSicherheitslösung installieren, um sich gegen Online-Gefahrenabzusichern. Doch wo soll man hier anfangen? G DATA gibt Anwendernacht Tipps an die Hand, um die digitale Sicherheit zu verbessern."Bei PC, Smartphone und Tablet ist es wichtig, dass dieBetriebssysteme und Programme stets auf dem neuesten Stand sind undUpdates zeitnah installiert werden", erklärt Tim Berghoff, G DATASecurity Evangelist. "Häufig gibt es eine Funktion, die neue Patchesautomatisch installiert. Wir empfehlen diese stets zu aktivieren.Anwender müssen so nicht immer regelmäßig alle Programme nachAktualisierungen checken."Die vollständige Meldung steht Ihnen im G DATA Newsroom zurVerfügung: http://ots.de/0dpaqPressekontakt:G DATA Software AGThorsten UrbanskiLeiter UnternehmenskommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160Dominik NeugebauerPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 610E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell