Staub war gestern - Echte Profis arbeiten staubarm (FOTO)

Dortmund (ots) -Mit dem Aktionsprogramm "Staubminimierung beim Bauen" arbeiten 21Bündnispartner gemeinsam daran, dass in der Bauwirtschaft staubarmeTechnologien und Produkte selbstverständlich genutzt werden. ImRahmen der Veranstaltung "Staub war gestern" am heutigen 26. Juni2019 in der DASA Arbeitswelt Ausstellung zogen die Vertreter desBündnisses eine Zwischenbilanz des Aktionsprogramms und stellten denaktuellen Stand staubarmer Techniken vor. Es wurde dabei deutlich,dass das gemeinsame Ziel der "staubarmen Baustelle" in greifbare Näherückt. In der Stahlhalle der DASA konnten Bauunternehmer, Handwerkerund Berufsschüler diese Techniken hautnah erleben und sich überFörder- und Anwendungsmöglichkeiten beraten lassen.Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), dieSozialpartner der Bauwirtschaft (Deutsches Baugewerbe/ DeutscheBauindustrie/ IG BAU), die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA), die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBAU), die Länder und weitere Partner haben das Aktionsprogramm vordrei Jahren mit einer gemeinsamen Erklärung gestartet. Unter demMotto "Staub war gestern" sollten heute besonders auch junge Menschendafür begeistert werden staubarme Techniken zu nutzen. "DieEtablierung von staubarmen Technologien am Bau steigert dieAttraktivität dieser Arbeitsplätze", sagte Norbert Kluger, Leiter derAbteilung Stoffliche Gefährdungen von der BG BAU.Auch beim Bauen entsteht wie in vielen anderenWirtschaftsbereichen Staub. Wie Vertreter des Bündnisses feststellen,besteht leider noch zu oft die Auffassung, dass Staub unabdingbar zumBauen dazugehöre. Vermeidbare Belastungen für die Gesundheit würdennicht als solche wahrgenommen. Gleichwohl bemerken die Bündnispartnergegenwärtig einen Wandel: Staubarme Technologien würden immer stärkerals Voraussetzung für professionelles Arbeiten gesehen. Hiermitließen sich oft auch die niedrigen Arbeitsplatzgrenzwerte einhalten.Die Bündnispartner des Aktionsprogramms "Staubminimierung beimBauen" wirken aktiv darauf hin, dass die Gefahren durch Staubbewusster werden. Durch systematische Kooperation und Koordinierungin den Bereichen Kommunikation, Technik, Ermittlung derStaubexposition so¬wie Qualifikation wird die Wirksamkeit allerEinzelmaßnahmen sichtbar gesteigert.Die in Dortmund präsentierten, gemeinsam von Sozialpartnern undder BG Bau erarbeiteten Branchenlösungen für einzelne Gewerke, etwafür Maler und Lackierer, den Estrichbau oder Abbrucharbeiten, zeigenden Unternehmen konkret auf, was an den jeweiligen Arbeitsplätzen zutun ist. Ein neues E-Learning-Modul vermittelt Interessierten diewesentlichen Grundlagen zum Thema Staub, Staubminimierung und denerforderlichen Staubschutzmaßnahmen.Begleitet werden die Aktivitäten des Aktionsprogramms durchneuartige Materialien, die von den Partnern des Aktionsprogrammsentwickelt wurden. Alle Aktivtäten zielen auch darauf ab, das Imageder Bauberufe zu verbessern. Moderne staubarme, attraktiveArbeitsplätze, interessante Herausforderungen beim Bauen so¬wie "einePortion Outdoor" - das spricht gerade junge Menschen an und bedeuteteinen großen Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Unter dem Motto"No Limits - aber ohne Staub" wurde deshalb auch bewusst der geradeder jüngeren Generation bekannte Ausdauersportler und UnternehmerJoey Kelly in die Veranstaltung in Dortmund eingebunden und hielteinen Gastvortrag.Die Partner des Aktionsprogramms rufen weitere Interessierte auf,sich an dem Bündnis zu beteiligen.Die Aktivitäten und Handlungshilfen gibt es unterwww.staub-war-gestern.de.Partner des Aktionsprogramms "Staubminimierung beim Bauen"- Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin- Bundesfachabteilung Feuerfest- und Schornsteinbau imHauptverband der Deutschen Bauindustrie- Bundesministerium für Arbeit und Soziales- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit- Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,Bundesinnungsverband des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks- Bundesverband Holz und Kunststoff, Bundesinnungsverband fürTischler/Schreiner, Drechsler und BaufertigteiImonteure- Bauwelt Jücker- deconta GmbH- Gebrüder Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und Quarzsand-Werke KG- Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt- Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik AG"Betriebliche Arbeitsschutzorganisation"- Umweltbundesamt- VDSI - Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz beider Arbeit e.V.- Zentralverband der Deutschen Elektro- undlnformationstechnischen Handwerke (ZVEH)- Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.,Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik- Zentralverband Deutsches Baugewerbe- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.(ZVEI) Fachverband Elektrowerkzeuge- Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik,Bundesinnungsverband Parkett- und Bodenleger- ZVSHK Zentralverband Sanitär Heizung Klima