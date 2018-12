"Staub von morgen" - besser ohne Sorgen / Wissenschaftsjahr 2018: BAuA veröffentlicht Web-Doku zu Nanomaterialien (FOTO)

Dortmund (ots) -"Staub von morgen" lautet der Titel der neuen Web-Dokumentation,die die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)jetzt veröffentlicht hat. Dabei geht es jedoch nicht um Fragen derHygiene im Haushalt, sondern um potenzielle Gefahren durch innovativeWerkstoffe. Am Beispiel von Nanomaterialien vermittelt dieDokumentation multimedial mit Text, Bild und Videosequenzen, warum eswichtig ist, neue Stoffe gründlich unter die Lupe zu nehmen, bevorsie zu Gefährdungen führen können. "Staub von morgen" ist eine vonvier Dokumentationen, mit denen sich die BAuA am Wissenschaftsjahr2018 - "Arbeitswelten der Zukunft" beteiligt. Die Dokumentationengibt es unter www.wissenschaftsjahr.baua.de.Nanotechnologie gehört zu den Schlüsseltechnologien des 21.Jahrhunderts. Die winzigen Teilchen befinden sich bereits inzahlreichen Produkten: als UV-Filter in Sonnencremes, im kratzfestenAutolack, als Oberflächenbeschichtung von Outdoorjacken, alsDatenspeicher in Festplatten oder als Kontrastmittel in der Medizin.Aber Nanoteilchen sind nicht ganz ohne Risiken: Bei ihrer Bearbeitungkann gesundheitsgefährdender Staub entstehen. Insbesondere beibestimmten Kohlenstoffnanoröhrchen (Carbon Nanotubes, CNT) könnenFasern entstehen, die eine große Ähnlichkeit zu Asbestfasernaufweisen. Das ehemalige Wundermineral Asbest verursacht mehr als 20Jahre nach seinem Verbot in Deutschland jährlich mehr als 1.500 Toteaufgrund einer Berufskrankheit.In der Web-Dokumentation gewähren unter anderem Bilder aus demRasterelektronenmikroskop faszinierende Einblicke in die Nanowelt. InVideosequenzen erläutern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,wie sie im Nanolabor der BAuA kritische Fasern identifizieren. Zudemzeigen sie Ansätze auf, die Beschäftigte vor möglichen Gefahrenschützen. Ein Blick in die betriebliche Praxis eines Unternehmens,das mit Nanomaterial arbeitet, rundet die Dokumentation ab.Die Reise durch die Nanowelt und die Labore dauert rund 15Minuten. Dabei scrollt sich der Nutzer durch die Geschichte. Aufseiner Reise erhält er einen Eindruck über die Chancen und Risikenvon Materialinnovationen und erfährt, wie Wissenschaft einen Beitragzur Sicherheit an Arbeitsplätzen in den Arbeitswelten der Zukunftleistet."Staub von morgen" gibt es gemeinsam mit weiterenWeb-Dokumentationen aus dem Projekt "Arbeitswelten der Zukunftmenschengerecht gestalten" unter www.wissenschaftsjahr.baua.de. DasProjekt ist eingebunden in das Wissenschaftsjahr 2018 -"Arbeitswelten der Zukunft", einer Initiative des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung, und wird von diesem gefördert.Das Wissenschaftsjahr 2018, eine Initiative des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung (BMBF), widmet sich dem Thema Arbeitsweltender Zukunft. Durch die Digitalisierung, alternative Arbeitsmodelleund die Entwicklung künstlicher Intelligenz stehen Forschung undZivilgesellschaft vor neuen Chancen und Herausforderungen: Wie werdendie Menschen in Zukunft arbeiten? Wie machen sie sich fit dafür? Undwelche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung bei der Gestaltungeben dieser neuen Arbeitswelten? Das Wissenschaftsjahr 2018 zeigt,welchen Einfluss soziale und technische Innovationen auf dieArbeitswelten von morgen haben - und wie diese nicht nur denArbeitsalltag verändern, sondern auch neue Maßstäbe imgesellschaftspolitischen Dialog setzen. "Erleben. Erlernen.Gestalten." - unter diesem Motto werden Bürgerinnen und Bürger imWissenschaftsjahr 2018 dazu aufgerufen, mitzumachen, Fragen zustellen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte.www.baua.deDie BAuA ist Partner im Wissenschaftsjahr 2018 - Arbeitswelten derZukunftPressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell