Bei Stau Rettungsgasse bilden: Im Rettungseinsatz zählt jede Sekunde (FOTO)

Stuttgart (ots) -Verzögerung kann über Leben und Tod entscheiden- Schon vor Stillstand des Verkehrs die Gasse bilden- Bußgeld erhöht auf 200 Euro plus zwei Punkte in FlensburgBei der Rettung von Verletzten kommt es auf jede Sekunde an. Wieschnell die Rettungskräfte nach einem schweren Unfall auf derAutobahn vor Ort sind, hängt allerdings auch davon ab, ob Autofahrerim Stau richtig reagieren und rechtzeitig eine Rettungsgasse bilden,wie es die Straßenverkehrsordnung verpflichtend vorschreibt."Nach schweren Verkehrsunfällen kann jede Verzögerung bei derUnfallrettung über Leben und Tod entscheiden", erinnert DEKRAUnfallforscher Markus Egelhaaf. "Wer rechtzeitig eine Rettungsgassebildet, erhöht nicht nur die Überlebenschancen von Verletzten. Er tutsich sogar selbst einen Gefallen, denn damit trägt er letztlich auchzu einer schnelleren Räumung der Unfallstelle bei."Die Straßenverkehrsordnung verlangt daher, bei stockendem Verkehrauf Autobahnen - ebenso wie auf Außerortsstraßen mit mindestens zweiFahrstreifen in einer Richtung - eine Rettungsgasse zu bilden, damitPolizei und Hilfsfahrzeuge ungehindert den Unfallort erreichenkönnen.Auch die Lage der Rettungsgasse ist klar geregelt: Bei zweiFahrstreifen ist die Gasse in der Mitte freizuhalten, bei drei undmehr Fahrstreifen liegt sie zwischen dem ganz linken und dembenachbarten Streifen. Als Merkhilfe dient ein Blick auf den rechtenHandrücken: Die Lücke zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger stehtfür die Lage der Rettungsgasse.Nicht warten, bis der Verkehr zum Stillstand kommt"Wichtig ist allerdings, dass Autofahrer nicht abwarten, bis derVerkehr steht, sondern schon reagieren, wenn die Fahrzeuge nochrollen. Bei Stillstand fehlt oft der Platz, um das Fahrzeug noch weitgenug zur Seite zu fahren", so Egelhaaf. Deshalb: Orientieren Sieschon bei zäh fließendem Verkehr nach rechts oder links und lassenSie zum Vorausfahrenden den nötigen Abstand. Der Standstreifen mussallerdings frei bleiben. Auch sollte man darauf verzichten, nochschnell den Fahrstreifen zu wechseln. Das Risiko, mitten in derRettungsgasse hängen zu bleiben, ist einfach zu groß.Mindestens 200 Euro Bußgeld plus zwei PunkteDie Rettungsgasse darf ausschließlich von Polizei undHilfsfahrzeugen befahren werden. Allen anderen Fahrzeugen ist dieDurchfahrt untersagt. Die Sanktionen bei Verstößen wurden deutlichverschärft. Wer keine Rettungsgasse bildet, dem drohen jetzt alsRegelsatz mindestens 200 Euro Geldbuße und zwei Punkte imFahreignungsregister. Für das Blockieren der Rettungsgasse mitBehinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung können es bis zu 320Euro plus Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg werden. Darüberhinaus sind strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu Freiheitsstrafenmöglich, zum Beispiel für Fahrer, die eine Rettungsgasse absichtlichblockieren oder Personen behindern, die bei Unglücksfällen Hilfeleisten wollen.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationWolfgang Sigloch0711.7861-23860711.7861-742386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell