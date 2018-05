Statusbericht Kreislaufwirtschaft von neun Fachverbänden veröffentlicht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Zirkuläre Wirtschaft unverzichtbar für Klimaschutz,Rohstoffsicherung und EnergiewendeDer BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- undRohstoffwirtschaft e. V. hat gemeinsam mit acht weiterenFachverbänden, darunter PlasticsEurope Deutschland e. V., jetzt denStatusbericht Kreislaufwirtschaft veröffentlicht. Der Report bietetEinblicke und Aussichten rund um den volkswirtschaftlichenStellenwert der Kreislaufwirtschaft in Deutschland sowie dienotwendigen Schritte zum Schließen von Stoffkreisläufen. AufGrundlage von Daten und Analysen der beteiligten Fachverbände liefertder vom Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognoserstellte Bericht erstmals ein umfassendes, belastbares undabgestimmtes Bild der gesamten Branchentätigkeit und präsentiert einewettbewerbsfähige, innovative und zukunftsorientierte Industrie.Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer PlasticsEuropeDeutschland e. V., zum Engagement der Kunststofferzeuger bei derStudie: "Kunststoffe sorgen für einen nachhaltigen Einsatz vonRessourcen und ermöglichen Klimaschutz. Darüber hinaus sindKunststoffprodukte auch am Ende ihres Lebenswegs zu schade zumWegwerfen, denn sie lassen sich gut und vielfältig verwerten.Entsprechend ist Kunststoff auch beim Erreichen einerKreislaufwirtschaft Teil der Lösung und ein wichtiger Pfeiler fürmehr Nachhaltigkeit, was der Statusbericht sehr gut abbildet."Der Statusbericht Kreislaufwirtschaft ist online unterwww.plasticseurope.de verfügbar.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell