Berlin (ots) - Welchen Beitrag leistet die Sharing Economy zumnachhaltigen Wirtschaften in Deutschland? Und welche Entwicklung desvielfältigen Sektors, dessen Grundidee das Teilen von Ressourcen ist,zeichnet sich deutschlandweit ab? Das vom Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF) geförderte Forschungsprojekt "i-share"der Hertie School of Governance sowie der Universitäten Mannheim,Göttingen und Augsburg geht diesen Fragen seit 2015 nach. Zum viertenMal laden die Wissenschaftler Vertreter der Wirtschaft, Politik undZivilgesellschaft zu einem Symposium ein.Unter dem Titel "Status Quo und Zukunft der Sharing Economy"kommen am 26. April 2018 von 11.00-16.00 Uhr die Experten an derHertie School of Governance zusammen. Unter dem Vorsitz von JohannaMair, Professor for Organization, Strategy and Leadership an derHertie School, referiert unter anderem Pieter van de Glind von der inAmsterdam angesiedelten Plattform für kollaborative und SharingEconomy ShareNL.Das Projekt "i-share: Beitrag der Sharing Economy zum NachhaltigenWirtschaften in Deutschland" ist eines von 30 Forschungsprojekten,die einen Beitrag zu "Nachhaltigem Wirtschaften" leisten. DasBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert damit dieEntwicklung von Perspektiven für eine ökologisch verträgliche, sozialinklusive und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Dafür stellt das BMBF inder Sozial-ökologischen Forschung rund 31 Millionen Euro bereit. Sieist Teil der Leitinitiative Green Economy im Rahmenprogramm"Forschung für Nachhaltige Entwicklung" (FONA). Weitere Informationenfinden Sie unter http://bit.ly/2JglW55.Das Symposium "Status Quo und Zukunft der Sharing Economy" am 26.April 2018 ab 11.00 Uhr in der Hertie School of Governance,Friedrichstraße 180, 10117 Berlin, ist nach vorheriger Anmeldungpresseöffentlich. Programm und Anmeldeformular finden Sie hier:http://bit.ly/2FamWoR. Weitere Informationen:http://www.i-share-economy.orgDie Hertie School of Governance ist eine staatlich anerkannte,private Hochschule mit Sitz in Berlin. Ihr Ziel ist es, herausragendqualifizierte junge Menschen auf Führungsaufgaben im öffentlichenBereich, in der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaftvorzubereiten. Mit interdisziplinärer Forschung will die HertieSchool zudem die Diskussion über moderne Staatlichkeit voranbringenund den Austausch zwischen den Sektoren anregen. Die Hochschule wurdeEnde 2003 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründet und wirdseither maßgeblich von ihr getragen. www.hertie-school.org