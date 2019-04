Stattliche Steuererstattung für ledige Riester-Sparer / LBS-Tipp: Wohn-Riester-Beiträge steuerlich geltend machen

Potsdam (ots) - Riester-Verträge werden auf zwei Arten gefördert.Sparer profitieren nicht nur von staatlichen Zulagen, sondern auchvon Steuervorteilen. Die förderfähigen Ausgaben für dieAltersvorsorge können in der Steuererklärung als Sonderausgabenberücksichtigt werden. Daraus entsteht eine Steuerentlastung. MitWohn-Riester fördert der Staat die beliebteste privateAltersvorsorge, die eigenen vier Wände. Neben 175 Euro Grundzulageund bis zu 300 Euro Zuschuss für jedes Kind können vieleRiester-Sparer außerdem mit einer jährlichen Steuererstattungrechnen.Eine Familie mit einem 2010 geborenen Kind und einem gemeinsamenBruttoeinkommen von 60.000 Euro erhält insgesamt 650 Euro Zulagen undeine Steuererstattung von 108 Euro. Ein Alleinstehender mit einemBruttoeinkommen von 36.000 Euro bekommt neben der Grundzulagezusätzlich rund 324 Euro Steuern vom Finanzamt zurück. DieSteuervorteile sind je nach Familienstand und Einkommen sehrunterschiedlich. "Familien profitieren bei der Riester-Förderung vorallem von den Zulagen, Alleinstehende haben oft eine höhereSteuerersparnis", so Werner Schäfer, Vorsitzender des Vorstandes derLBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG.Die maximale Riester-Förderung erhält nur, wer einschließlichZulagen jährlich mindestens vier Prozent seinessozialversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens abzüglich Zulagenin den Vertrag einzahlt. Bis zur Grenze von 2.100 Euro (inklusiveZulagen) können die Beiträge in der dafür vorgesehenen Anlage AV derSteuererklärung geltend gemacht werden. Das Finanzamt prüft im Rahmender Günstigerprüfung, ob die Steuerersparnis aus demSonderausgabenabzug höher als der Zulagenanspruch ist und erstattetdie Differenz.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: Ariane.Greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell