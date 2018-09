"Statt Polemik Substanz und Diskussion über liberale Inhalte anbieten" / Vorstandswechsel bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Berlin (ots) -Sperrfrist: 24.09.2018 18:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Professor Dr. Karl-Heinz Paqué, Volkswirt und Landesminister a.D.,übernimmt am 26. September 2018 das Amt des Vorstandsvorsitzenden derFriedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit von Dr. WolfgangGerhardt, Staatsminister a. D. Er war Stiftungsvorsitzender seit 2006und im März nicht erneut zur Wahl angetreten.Im Rahmen der Stabwechsel-Veranstaltung in der SchinkelschenBauakademie Berlin skizzierte Paqué die großen Herausforderungen inschwierigen Zeiten für freiheitlich-liberales Denken in der heutigenWelt: "Grassierender Populismus im Westen, autoritäre Tendenzen imOsten und überall zunehmende Skepsis gegenüber Freiheit undFortschritt. Immer mehr Staatskapitalismus statt Marktwirtschaft,Protektionismus statt Freihandel, geschlossene Räume statt offeneGesellschaft. Immer mehr exekutiver Durchgriff statt unabhängigeJustiz, immer mehr Medienlenkung und Selbstzensur statt freies Wortund fruchtbarer Austausch." Dies motiviere dieFriedrich-Naumann-Stiftung, in der Zukunft für die die liberalenWerte von Freiheit, Rechtsstaat und Marktwirtschaft noch mehr zu tun,als in der Vergangenheit möglich war, so Paqué. Demnach hätten nunfünf Bereiche der Stiftung den Auftrag, mit ihren Mitteln dasBewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für diese Werte zu schärfen:Erstens das digitale Angebot in der Kommunikation zu stärken, um denpolitischen Dialog in den sozialen Netzwerken auszubauen und statt"Fakes und Polemik gehaltvolle Information und Diskussion überliberale Inhalte" anzubieten. Zweitens mit vielfältigenVeranstaltungsformaten in den Bundesländern noch mehr Interessierteanzusprechen, um einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft entgegenzu wirken. Drittens die Expertise der Auslandsarbeit für denBildungsauftrag im Inland nutzbar zu machen. Viertens die intensivereFörderung des liberalen Nachwuchses voranzutreiben und fünftens dieGeschichte des Liberalismus zu pflegen, denn "die Rückbesinnung aufdie Geschichte ist alles andere als verstaubte Erinnerungskultur." Essei eine Kraftquelle für die liberale Familie, gerade auch inschwierigen Zeiten. "Das neue Vorstandsteam mit SabineLeutheusser-Schnarrenberger als Stellvertretende Vorsitzende, ManfredRichter als Schatzmeister, Bettina Stark-Watzinger und Michael Linkals Beisitzer und mir als Vorsitzenden, ist sich seiner Verantwortungbewusst", versprach Paqué.Das Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheithatte in seiner Sitzung am 9. März 2018 einen neuen Vorstand gewählt,dessen vierjährige Amtszeit am 26. September beginnt. Professor Dr.Karl-Heinz Paqué ist dabei zum Vorstandsvorsitzenden, SabineLeutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a. D., zurStellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Neu in den Vorstandgewählt wurden die Volkswirtin Bettina Stark-Watzinger MdB sowie derehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Georg Link MdB.In seinem Amt als Schatzmeister bestätigt wurde der ehemaligeOberbürgermeister von Bremerhaven Manfred Richter. DerUnternehmensberater Wolf-Dieter Zumpfort hatte sich wie Gerhardtdafür entschieden, nicht für eine weitere Amtszeit anzutreten.Pressekontakt:Doris Droste, Pressereferentin der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheit, presse@freiheit.org, Tel. 030 288778-54, www.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell