Statt AMC: 3 starke Aktien, die ein Kauf sein könnten

AMC könnte sich in naher Zukunft weiterhin gut entwickeln, aber die langfristigen Wachstumsaussichten sind eher unsicher.

Mehrere andere Aktien können ein stärkeres langfristiges Wachstum erzielen, weil sie auf unaufhaltsame Trends setzen.

Ich werde mich hier nicht über AMC Entertainment (WKN: A1W90H) auslassen. Ich gehe fest davon aus, dass sich das Geschäft von AMC in diesem Jahr und bis ins Jahr 2022 deutlich erholen wird. Kann gut sein, dass die Aktie auf kurze Sicht immer noch ziemlich gut abschneiden könnte.

Langfristige Investoren müssen jedoch – logisch – langfristiger denken. Und da dürfte es für AMC meiner Meinung nach düster aussehen. Ich bezweifle, dass das Unternehmen ein starkes und nachhaltiges Wachstum haben wird, nachdem es sich vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt hat.

Andererseits gibt es andere Unternehmen, die langfristig enorme Aussichten haben sollten. Diese Unternehmen werden nicht nur profitieren, wenn die COVID-19-Sorgen hoffentlich nachlassen; sie sind darauf ausgelegt, auch in den kommenden Jahren weiterzuwachsen. Hier sind drei unaufhaltsame Aktien, die man anstelle von AMC kaufen sollte.

Amazon.com

Was sind Technologien, die in Zukunft mit ziemlicher Sicherheit noch wichtiger werden? Ich würde künstliche Intelligenz (KI), E-Commerce, autonomes Fahren, Streaming und Telemedizin nennen. Amazon.com (WKN: 906866) hat hier überall Eisen im Feuer.

Das Unternehmen ist der Riese im E-Commerce mit einem Onlineumsatz von 52,9 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal, was einem Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings machte der E-Commerce im ersten Quartal nur 13,4 % des gesamten US-Einzelhandelsumsatzes aus, was Amazon noch viele Wachstumsmöglichkeiten beschert.

Das offensichtlichste KI-Produkt von Amazon ist der Assistent Alexa. Den größten Einfluss auf den Einsatz von KI hat das Unternehmen jedoch wahrscheinlich mit seiner Cloud-Hosting-Einheit Amazon Web Services (AWS). Fast 90 % der KI-Deep-Learning-Projekte in der Cloud werden auf AWS gehostet.

Der vielleicht beste Grund, in Amazon zu investieren, ist die Tatsache, dass das Unternehmen eine breite Palette an Wachstumsmöglichkeiten hat. Eine, die ich besonders aufmerksam beobachte, ist der Schritt des Unternehmens in den Gesundheitsbereich. Amazon hat bereits eine Online-Apotheke gestartet und könnte mit dem neuen Service Amazon Care ein führender Anbieter im Bereich Telemedizin zu werden.

Brookfield Renewable

Ein weiterer unaufhaltsamer Trend, der langfristigen Anlegern viel Geld einbringen könnte, ist der verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energiequellen. Länder auf der ganzen Welt haben sich ehrgeizige Ziele für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen gesetzt. Das gilt auch für große Unternehmen (einschließlich Amazon). Brookfield Renewable (WKN: A1JQFZ) sticht als eine der besten Aktien der Branche hervor.

Brookfield Renewable betreibt fast 6.000 Stromerzeugungsanlagen auf vier Kontinenten mit einer Gesamtkapazität von etwa 21.000 Megawatt. Rund 62 % der Kapazität des Unternehmens stammen aus Wasserkraft, aber Brookfield Renewable baut auch sein Wind- und Solarportfolio aus.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es langfristig eine jährliche Gesamtrendite von fast 15 % erzielen kann. Dieses Ziel scheint erreichbar zu sein, wenn man bedenkt, dass Brookfield Renewable in den letzten zwei Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 18 % erzielt hat. Zudem verfügt es über eine Entwicklungspipeline, die die derzeitige Kapazität mehr als verdoppeln könnte.

Brookfield Renewable bietet auch etwas, das weder AMC noch Amazon haben – eine starke Dividende. Seine Dividendenrendite liegt derzeit bei fast 3 %. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung seit dem Jahr 2000 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % erhöht.

Intuitive Surgical

Es gibt einen weiteren unaufhaltsamen Trend, den man vielleicht nicht oft bedenkt: Der Einsatz von chirurgischen Robotersystemen nimmt weiter zu. Intuitive Surgical (WKN: 888024) ist hier der unumstrittene Marktführer.

Wie AMC hatte auch Intuitive Surgical mit Gegenwind durch die COVID-19-Pandemie zu kämpfen. Allerdings waren die Herausforderungen nicht annähernd so groß wie bei der Kinokette. Gut ist, dass sich die Anzahl der Operationen weiterhin stark erholt.

Wie viel kann Intuitive noch wachsen? Das Unternehmen schätzt, dass jährlich etwa 6 Millionen Eingriffe durchgeführt werden, für die es bereits Produkte und Zulassungen hat. Im Jahr 2020 wurden die Robotersysteme von Intuitive bei etwas mehr als 1,2 Millionen Eingriffen eingesetzt.

Noch besser ist, dass Intuitive Surgical weiterhin neue Produkte einführt, die die Arten von Eingriffen erweitern, für die Roboterunterstützung verwendet werden kann. Jährlich werden fast 20 Millionen Weichteiloperationen durchgeführt. Mit der Zeit könnte Intuitive Surgical in der Lage sein, alle diese Eingriffe zu übernehmen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Intuitive Surgical. Keith Speights besitzt Aktien von Amazon, Brookfield Renewable Corporation Inc., Brookfield Renewable Partners L.P. und Intuitive Surgical. Dieser Artikel erschien am 12.7.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

