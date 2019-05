StatsBomb, Anbieter der fortschrittlichsten Analytik im Fußball, gibt die vollständige Übernahme von Arqam bekannt, um mehr als doppelt so viele Daten wie jeder andere Anbieter liefern zu können

Bath, England (ots/PRNewswire) - StatsBomb (www.statsbomb.com) iststolz darauf, die Übernahme von ArqamFC bekanntgeben zu können, einemführenden Unternehmen für Sportdatenerfassung mit Sitz in Kairo.Während StatsBomb bereits als die beste Lösung für Teams gilt, dieVorteile aus mehr als 3.400 einzigartigen Datenereignissen pro Spielziehen möchten, positioniert sich das Unternehmen mit der Übernahmevon Arqam für mehr Wachstum. Granulare, genaue Daten untermauernhochentwickelte analytische Erkenntnisse durchDeep-Learning-Algorithmen, was StatsBomb seinen Wettbewerbsvorteilverschafft.Neben der Übernahme des Arqam-Teams mit 100 Mitgliedern gabStatsBomb eine Zusammenarbeit mit dem Centre for Vision, Speech andSignal Processing (CVSSP) der Universität Surrey bekannt, umzusätzliche Computer-Vision-Technologie (CV) zu integrieren. DerFokus wird darauf liegen, CV-Technologie einzusetzen, um dieGeschwindigkeit und die Qualität der Datenbereitstellung zuverbessern.Um von dem Wachstum zu profitieren, hat StatsBomb Shergul Arshad,der zuvor als Führungskraft bei AS Rom, Mondogoal und Draftkingstätig war, als Chief Commercial Officer engagiert und hat eineVielzahl vertraulicher Partnerschaften mit Fußballclubsunterzeichnet."Wir freuen uns, Arqams Know-how in puncto Datenqualität offiziellin unseren Mix einzubinden", sagte Ted Knutson, CEO von StatsBomb."Arqam gibt uns mehr als doppelt so viele Datenpunkte als jederandere Anbieter und wir sehen Ergebnisse auf dem Platz und darüberhinaus. Unsere Teams stehen im Jahresvergleich bei Punkten pro Spiel20 % höher und viele Clubs maximieren den Spielertransferwert undfinden versteckte Juwelen mit der Hilfe von StatsBomb."Die Geschäftsbedingungen wurden nicht bekanntgegeben, doch Arqamschließt sich StatsBomb mit der gemeinsamen Mission an, Clubs, Medienund Wettpartnern die bestmögliche Daten- und Analytiklösung über APIoder über unser einfach zu verwendendes Dashboard StatsBomb IQ zuliefern."In der heutigen Zeit stellen wir fest, dass der Wert jedeszusätzlichen Tores in der Premier League auf mehr als 2,5 MillionenGBP beziffert wird", sagte Knutson. "Wir sind an einem Wendepunkt imFußball, und Clubs, die nicht Teil der Datenrevolution sind, werdenzurückfallen. Durch die Hinzufügung von Arqam und Branchenexpertenwie Shergul Arshad und des CVSSP der Universität Surrey ist StatsBombin der Lage, sich auf die Entwicklung robuster Analytikerkenntnissezu konzentrieren, um Partnern wie PSG einen entscheidenden Vorteil zuliefern."Um eine Demonstration von StatsBomb-Lösungen zu erhalten, mehrüber unsere Partnerschaften zu erfahren und Preise zu besprechen,wenden Sie sich bitte an sales@statsbomb.com.Pressekontakt:Shergul Arshad, Chief Commercial Officer, +1-617-755-2327,sales@statsbomb.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/881179/StatsBomb_Logo.jpgOriginal-Content von: StatsBomb, übermittelt durch news aktuell