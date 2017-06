Statoil Energy Perspectives 2017: Große internationale Anstrengungen nötig, um das globale Energiesystem klimafreundlicher zu machen

Weitere Suchergebnisse zu "Statoil":

Berlin (ots) - Die diesjährige Ausgabe der Energy Perspectives vonStatoil blickt erstmals bis ins Jahr 2050. Sie prognostiziert inallen Szenarien ein Wachstum der erneuerbaren Energien. Auch Gas undÖl bleiben wichtige Bestandteile des globalen Energiemix. DieEntwicklung des Kohleverbrauchs wird einen entscheidenden Einflussauf die weltweiten CO2-Emissionen haben.Statoil stellt heute die Energy Perspectives 2017 in Berlin vor.Die Studie zeigt, wie sich die Weltwirtschaft, internationaleEnergiemärkte und Treibhausgasemissionen bis 2050 entwickeln könnten.Drei Szenarien skizzieren denkbare Entwicklungspfade: "Reform","Renewal" und "Rivalry"."Es ist möglich, die energiebedingten Emissionen entsprechend denAnforderungen des Zwei-Grad-Ziels zu senken. Davon sind wirüberzeugt," sagt Eirik Wærness, Chefvolkswirt von Statoil. "Dieserfordert jedoch sofortiges und koordiniertes Handeln auf globalerEbene. Wir sollten den Umfang der dafür notwendigen Anstrengungennicht unterschätzen. Insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz,Brennstoffmix und Konsumentenverhalten sind große Änderungenerforderlich. Leider arbeiten aktuell viele Faktoren gegen einensolchen Transformationsprozess."Die zügige Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens zeigte denpolitischen Willen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zubegrenzen. Die Klimapolitik konzentriert sich dabei bisher auf dieDefinition von Zielen - doch Ziele führen nicht automatisch zuErgebnissen. Entscheidend ist vielmehr die Umsetzung energie- undklimapolitischer Maßnahmen. Aus Sicht der Statoil-Analysten deutetbislang jedoch wenig darauf hin, dass die Energiepolitik tatsächlichan die in Paris geäußerten Ambitionen angepasst wird.Das "Renewal" Szenario der Energy Perspectives beschreibt einenmöglichen Weg das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Dieser erfordert einhohes Maß an internationaler Kooperation und Anstrengungen in bislangungekanntem Ausmaß. Die internationale Staatengemeinschaft ist starkgefordert, die richtigen politischen und regulatorischenEntscheidungen zu treffen und technologische Entwicklungen imEnergiesektor voranzutreiben.Alle drei Szenarien prognostizieren einen deutlichen Zubau bei denerneuerbaren Energien bis 2050, insbesondere bei der Wind- undSonnenenergie. Im "Renewal"-Szenario steigt der Anteil dererneuerbaren Energien am globalen Primärenergiemix von 14% im Jahre2014 auf 37% im Jahre 2050. Dennoch werden weiterhin großeInvestitionen in die Öl- und Gasproduktion nötig sein, um dieabnehmende Förderung aus bestehenden Felder zu ersetzen - selbst beieiner langfristig möglicherweise sinkenden Nachfrage. Die Studiezeigt deutlich, dass der Rückgang des weltweiten Kohleverbrauchs dergrößte Hebel zur Senkung der CO2-Emissionen ist. Wenn die Klimazieleerreicht werden sollen, sind zudem auch deutliche Fortschritte beider Energieeffizienz nötig: Die Energieintensität müsste sich dreiMal schneller verbessern als dies in den letzten 25 Jahren der Fallwar."Was die Energy Perspectives auf globaler Ebene zeigen, gilt auchfür Deutschland: Ein Zusammenspiel aus erneuerbaren Energien,Energieeffizienz und Gas hilft, die Klimaziele zu erreichen. Das"Renewal"-Szenario illustriert, dass die Europäische Union bereitsbis 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen müsste, um ein Erreichendes Zwei-Grad-Ziels zu ermöglichen," sagt Olav Skalmeraas, Leiter desBerliner Büros von Statoil.Die Ergebnisse der Studie reflektieren sich in derUnternehmensstrategie von Statoil. "Wir glauben, dass wir uns mitemissionsarmer Öl- und Gasproduktion und einem wachsenden Anteil vonerneuerbaren Energien in unserem Portfolio einen Wettbewerbsvorteilverschaffen. Daraus eröffnen sich uns attraktive Geschäftschancen aufdem Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft," sagt Eldar Sætre, CEOvon Statoil. Der norwegische Energiekonzern strebt das Ziel an, biszum Jahr 2030 15-20% der jährlichen Investitionen in erneuerbareEnergien zu tätigen.Über die Energy PerspectivesDie Energy Perspectives werden seit 2011 jährlich von Statoilveröffentlicht. Sie entstehen unabhängig von den strategischen undgeschäftlichen Entscheidungen des Unternehmens. Der Bericht wird voneinem Team von Statoil-Analysten unter der Leitung von ChefvolkswirtEirik Wærness erstellt. Er bietet eine analytische Beurteilung derweltwirtschaftlichen Entwicklung und der langfristigen Perspektivenauf den internationalen Energiemärkten. Damit will Statoil zu einembesseren Verständnis der Unsicherheiten bei langfristigenMarktanalysen beitragen und einen Beitrag zur globalen Diskussion zurEnergie- und Klimazukunft leisten. Dabei kommen ökonomische Modelleund Konzepte zum Einsatz, die Statoil auch für interne langfristigeBewertungen des Energiemarktes verwendet.Die drei Szenarien der Energy Perspectives 2017Das Szenario "Reform" nimmt die nationalen Zusagen im Rahmen desPariser Klimaabkommens als Ausgangspunkt. Maßnahmen, die sich ohneFördermechanismen und unter Marktbedingungen durchsetzen, werdenbevorzugt umgesetzt. Allerdings kann das Szenario die Ziele von Parisnicht erfüllen. Die fortschreitende globale Erwärmung sorgt fürniedrigeres Wirtschaftswachstum ab Mitte der 2030er Jahre.Das Szenario "Renewal" zeigt einen möglichen Weg, wie die Welt dasZwei-Grad-Ziel erreichen könnte. Die große Herausforderung: Dasglobale BIP beträgt 2050 170% vom heutigen Niveau, während dieglobale Primärenergienachfrage bis 2050 um 10% abfällt. Dieenergiebezogenen CO2-Emissionen sinken auf 42% des Niveaus von 2014.In diesem Szenario finden die größten Veränderungen im globalenEnergiemix statt: Erneuerbare Energien wachsen stark, die Nachfragenach Erdgas steigt zunächst und fällt am langen Ende etwas ab, derÖlverbrauch bleibt erst konstant und sinkt dann auf 70% des heutigenNiveaus, während die Kohlenachfrage schnell zurückgeht und 2050 nurnoch 30% der heutigen Nachfrage beträgt.Das Szenario "Rivalry" bildet eine von geopolitischen Konfliktenund größeren Unterschieden in der regionalen Entwicklung geprägte,multipolare Welt ab. Versorgungssicherheit und Ausbeutung der lokalverfügbaren Energieträger stehen an erster Stelle. Dies führt imVergleich mit den beiden anderen Szenarien zu dem niedrigstenWirtschaftswachstum und den höchsten Treibhausgasemissionen.ÜBER STATOILStatoil ASA ist ein internationales Energieunternehmen, das inüber 30 Ländern aktiv ist. Statoil ASA ist ein internationales Energieunternehmen, das inüber 30 Ländern aktiv ist. Statoil hat den Anspruch, die Welt aufverantwortungsvolle Weise und unter Einsatz modernster Technologienmit Energie zu versorgen. Seit 1972 fördert das Unternehmen Erdöl undErdgas auf dem norwegischen Kontinentalschelf und ist Europaszweitgrößter Gaslieferant mit einem Marktanteil von rund 20%. InDeutschland kommen circa 20 bis 25% des Erdgases von Statoil.Statoils internationale Öl- und Gasproduktion hat imIndustrievergleich besonders niedrige Emissionen imHerstellungsprozess. Zudem hat der Konzern ein wachsendes Portfolioim Bereich Offshore-Wind mit Windparks in Europa und den USA. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Stavanger ist an der New Yorker undOsloer Börse notiert; es befindet sich zu zwei Dritteln innorwegischem Staatsbesitz. Statoil beschäftigt weltweit rund 20.500Mitarbeiter.