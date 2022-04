WIESBADEN (ots) -Das Statistische Bundesamt (Destatis) schreibt 2022 wieder einen Förderpreis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Ausgezeichnet werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die theoretische Themen mit einem engen Bezug zum Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik behandeln oder empirische Fragestellungen unter intensiver Nutzung von Daten der amtlichen Statistik untersuchen. Bewerbungen können bis zum 15. Mai 2022 eingereicht werden.Mit der Auslobung des Wissenschaftspreises möchte das Statistische Bundesamt die Beschäftigung mit Fragen der amtlichen Statistik im Rahmen der Hochschulausbildung fördern und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und amtlicher Statistik weiter intensivieren. Die Prämie für eine auszuzeichnende Dissertation beträgt 5 000 Euro und für eine auszuzeichnende Abschlussarbeit 2 500 Euro.Sonderpreis Corona - Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und GesellschaftIm Jahr 2022 wird zusätzlich ein Sonderpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten vergeben. Datenbasis der Arbeit müssen Regionaldaten sein, die unter Corona-Daten Deutschland zur Verfügung stehen. Das Preisgeld von insgesamt 2 000 Euro kann auch zwischen mehreren preiswürdigen Arbeiten geteilt werden.Zukunftsrelevante Forschung für unsere GesellschaftDas Statistische Bundesamt vergibt seit 1999 Förderpreise an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der bisherige Namensgeber und erste Präsident des Statistischen Bundesamtes Gerhard Fürst steht für elementare und herausragende Entwicklungen in der Statistik in den Aufbaujahren der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Umbenennung im Jahr 2022 richten wir den Blick nach vorne. Der Name "Statistical Science for the Society" für den wissenschaftlichen Nachwuchspreis zeigt zum einen die internationale Ausrichtung des Preises, zum anderen bringt der Name zum Ausdruck, dass sowohl die akademische wie amtliche Statistik dem Gemeinwohl verpflichtet sind.Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen, zum Bewerbungsverfahren und den einzureichenden Bewerbungsunterlagen bietet die Themenseite zum Wissenschaftspreis im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/wissenschaftspreis.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell