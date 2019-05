Statistischer Beirat wählt Thomas Bauer erneut zu seinem Vorsitzenden

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Wiesbaden (ots) - Der Statistische Beirat, Beratungsgremium desStatistischen Bundesamtes (Destatis), hat Prof. Dr. Thomas K. Bauer,Vizepräsident des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung inEssen, zum zweiten Mal zu seinem Vorsitzenden gewählt. Zumstellvertretenden Vorsitzenden wurde Thomas Herkner vom BDEWBundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. gewählt.Solveigh Jäger vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schiednach zwei Jahren als stellvertretende Vorsitzende aus. DerStatistische Beirat hat die Aufgabe, das Statistische Bundesamt instatistischen Fachfragen zu beraten und die Belange der Nutzerinnenund Nutzer der Bundesstatistik zu vertreten.Prof. Dr. Bauer wurde im Jahr 2005 als Vertreter derwirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute in denStatistischen Beirat berufen. Dieses Gremium hat am 10. Mai 2017 mitBauer erstmals einen Vorsitzenden gewählt. Bis dahin war dieses Amtkraft Gesetzes dem Präsidenten des Statistischen Bundesamtesübertragen worden.Bauer hat seit 2003 den Lehrstuhl für EmpirischeWirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum inne.Vizepräsident des RWI ist er seit 2009. Im Jahr 2011 wurde er in denSachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration undMigration (SVR) berufen, seit September 2016 ist er dessenVorsitzender. Er gehört außerdem dem Rat für Sozial- undWirtschaftsdaten (RatSWD) an. Seit 2018 ist Bauer Mitglied im Beiratfür Teilhabe und Integration der Landesregierung Nordrhein-Westfalen.Thomas Herkner ist seit 1992 Mitglied des Statistischen Beirats.In den letzten 27 Jahren hat Herkner dort unter anderem dieErstellung und Novellierung des Energiestatistikgesetzes fachlichbegleitet.Herkner ist Diplom-Volkswirt und seit 2008 beim BDEW Bundesverbandder Energie- und Wasserwirt¬schaft in Berlin, Spitzenverband fürEnergie und Wasser. Dort ist er zurzeit im Bereich "Strategie undPolitik" tätig. Zuvor war Herkner ab 1989 beim Bundesverband derdeutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) bzw. bei derArbeitsgemeinschaft Energie und Wasser in Bonn und Berlin fürStatistik und Informationsverarbeitung verantwortlich.Im Fokus der 66. Jahrestagung des Statistischen Beirats am 9. Mai2019 in Berlin standen innovative Ansätze in der amtlichen Statistikim Kontext der digitalen Transformation. Mit einer Digitalen Agendahat sich das Statistische Bundesamt ein strategisches Dach fürDigitalisierungsmaßnahmen gegeben. Zu den weiteren Schwerpunktthemender 66. Jahrestagung zählten die Durchführung des Zensus 2021 und diePlanung des künftigen integrierten Registerzensus. Der Zensus istaktuell das größte Projekt der amtlichen Statistik und erfasstBevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungsdaten.Der Statistische BeiratDer Statistische Beirat ist das nach § 4 Bundesstatistikgesetzgeschaffene Beratungsgremium des Statistischen Bundesamtes. DieNutzerinnen und Nutzer der Bundesstatistik sind in diesem Beiratvertreten durch: Gewerbliche Wirtschaft und Arbeitgeberverbände,Gewerkschaften, Landwirtschaft, Sport-, Umwelt- undWohlfahrtsverbände, wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute,Deutsche Statistische Gesellschaft, Hochschulen, Rat für Sozial- undWirtschaftsdaten, Kultusministerkonferenz, Kommunale Spitzenverbände,Bundesministerien und Bundesbehörden. Die amtliche Statistik istdurch das Statistische Bundesamt sowie die Statistischen Ämter derLänder vertreten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Nationale Koordinierung, Programmplanung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 21 56www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell