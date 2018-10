Statistischer Beirat unterstützt den digitalen Wandel der Statistik

Wiesbaden (ots) - Die Digitalisierung der modernen Gesellschaftwirkt sich stark auf die Art und Weise des Wirtschaftens sowie denöffentlichen Sektor und damit auch auf das Statistische Bundesamt(Destatis) aus. So sieht es der Statistische Beirat - das Gremium derNutzerinnen und Nutzer, Befragten und Produzenten derBundesstatistik. Mit Blick auf die nächsten vier Jahre hat dasBeratungsgremium des Statistischen Bundesamtes 26 Empfehlungenausgesprochen und sieht drei Handlungsfelder von herausragenderBedeutung, durch die das Potential des digitalen Wandels in deramtlichen Statistik genutzt werden kann: die Schaffung einer modernenInfrastruktur für eine registerbasierte Statistik, der Übergang aufeinen integrierten Registerzensus in der Zeit nach dem Zensus 2021und die Nutzung neuer digitaler Daten für die amtliche Statistik.Unter anderem werden folgende Empfehlungen gegeben:* Im Hinblick auf den digitalen Wandel unterstreicht der Beirat dieBedeutung der Registermodernisierung für die Verwaltungsdatennutzungin der amtlichen Statistik unter den Aspekten der Datenqualität, derEntlastung von Auskunftsgebenden (vor allem Unternehmen) sowie derKostenersparnis. Damit soll auch die Mehrfachnutzung von Daten fürunterschiedliche Statistiken ermöglicht werden.* Der Statistische Beirat sieht den Umstieg auf einenregisterbasierten Zensus als eines der zentralen Zukunftsprojekte fürdie Zeit nach dem Zensus 2021. Die Anforderungen an Zensus undBevölkerungsstatistiken unterliegen national und international einemtiefgreifenden Wandel. Ergebnisse sollen künftig häufiger, aktuellerund in georeferenzierter Form (mit Raumbezug) vorliegen. Um dieseAnforderungen kostengünstig und ohne Belastung der Bürgerinnen undBürger umsetzen zu können, soll ein integrierter Registerzensus dieDaten soweit wie möglich registerbasiert liefern. Hierfür sollten dieerforderlichen Register und ein System datenschutzkonformer Merkmaleaufgebaut werden, die es ermöglichen, die zur Datengewinnungerforderlichen Register auch statistikübergreifend zu verknüpfen.Hierfür sind weitere rechtliche Prüfungen notwendig.* Es ist sicherzustellen, dass die amtliche Statistik auch imZeitalter der Digitalisierung aussagekräftig bleibt, neueFragestellungen und Phänomene möglichst vollständig abbildet undflexibel auf neue Datenbedarfe reagiert. Der Statistische Beirat istder Überzeugung, dass die neuen digitalen Daten im Zusammenspiel mitBefragungs- und Verwaltungsdaten ein erhebliches Potenzial für dieamtliche Statistik aufweisen.Der Statistische Beirat ist das nach § 4 Bundesstatistikgesetzgeschaffene Beratungsgremium des Statistischen Bundesamtes. DieNutzer der Bundesstatistik sind in diesem Beirat vertreten durch:gewerbliche Wirtschaft und Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften,Landwirtschaft, Sport-, Umwelt- und Wohlfahrtsverbände,wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute, DeutscheStatistische Gesellschaft, Hochschulen, Rat für Sozial- undWirtschaftsdaten, Kultusministerkonferenz, Kommunale Spitzenverbände,Bundesministerien und Bundesbehörden. Die Produzenten von Statistiksind durch das Statistische Bundesamt sowie die Statistischen Ämterder Länder vertreten.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Nationale Koordinierung, Programmplanung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 21 56www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell