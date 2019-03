Statistische Informationen noch leichter zugänglich / Neue Website des Statistischen Bundesamtes jetzt online

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) geht andiesem Donnerstag mit einem grundlegend überarbeitetenInternetauftritt online. Ab sofort stehen unter www.destatis.destatistische Daten über die Gesellschaft, Wirtschaft und Umweltoptimiert für mobile Geräte zur Verfügung - auch die Nutzerführungund die Suchfunktion wurden verbessert.Klare Seitenstruktur für einfache RechercheWichtige Basisdaten sind auf den neuen Seiten thematisch sortiert,sodass Recherchearbeiten leichter fallen. Wer noch tiefer einsteigenwill, gelangt von den Themenseiten direkt zum passenden Angebot inder Statistik-Datenbank GENESIS-Online. Neue interaktive Angebote imServicebereich "Statistik visualisiert" runden das Angebot ab.Neu: Zentraler Einstieg "Open Data" für Datenjournalist/-innenDer Servicebereich "Open Data" wurde mit Informationen zu freiverfügbaren Daten und entsprechenden Schnittstellen neu aufgebaut.Damit optimiert das Statistische Bundesamt sein Angebot fürdatenbasierte Webentwicklungen und den Datenjournalismus.In den kommenden Monaten wird das neue Webangebot in weiterenAusbaustufen komplettiert. So werden zunehmend dynamische Grafikeneingesetzt, deren zugrunde liegende Daten direkt heruntergeladenwerden können.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Internetredaktion, GENESIS-Online,Telefon: +49 (0) 611 / 75 46 55,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell