Statistiker nennen Inflation für Januar - Preise steigen wohl weiter

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Preisniveau in Deutschland könnte zum Jahresbeginn nach der überraschend deutlichen Zunahme im Dezember abermals gestiegen sein.



Die Experten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden wollen am Montag (14.00 Uhr) ihre erste Schätzung für den Januar abgeben. Zuletzt waren die Verbraucherpreise wieder kräftig geklettert - im Anschluss an eine lange Phase extrem niedriger Teuerungsraten nahe der Nullmarke.

Die Bundesbank hatte bereits die Erwartung geäußert, dass die Inflation im ersten Monat des neuen Jahres auf gut 2 Prozent zugelegt haben dürfte. Im Dezember hatte sie bei 1,7 Prozent gelegen, nach jeweils 0,8 Prozent im Oktober und November 2016. Vor allem Energie war wegen des wieder gestiegenen Rohölpreises teurer geworden./jap/DP/he