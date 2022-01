Statistiker legen erste Schätzung zur Inflation im Januar vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach dem Preisschub im vergangenen Jahr hoffen Verbraucher in Deutschland auf Entspannung bei der Teuerung. Wie sich die Inflation im Januar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Montagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Im Dezember 2021 waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen. Die monatlich gemessene Inflationsrate erreichte damit den höchsten Stand des vergangenen Jahres.

Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor. Auch an mickrig verzinsten Ersparnissen nagt eine höhere Teuerung.

Angeheizt wurde die Teuerung in Europas größter Volkswirtschaft im vergangenen Jahr vor allem von rasant gestiegenen Energiepreisen. Hinzu kamen die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung, Lieferengpässe, die die Herstellung verteuern, sowie die Einführung der CO2-Abgabe Anfang 2021. Auch wenn der Mehrwertsteuereffekt in diesem Jahr entfällt, erwarten viele Ökonomen zunächst keine schnelle durchgreifende Entspannung an der Preisfront./mar/DP/mis