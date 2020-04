Statistiker: Sechs Millionen Menschen in überbelegten Wohnungen in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nicht nur in Zeiten von gewünschter sozialer Distanz sind enge Wohnverhältnisse eine besondere Belastung - mit Stand Ende 2018 waren davon rund sechs Millionen Menschen in Deutschland betroffen.



Damit lebten 7,4 Prozent der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Bei den Alleinerziehenden war dieser Anteil besonders hoch: 20 Prozent von ihnen lebten mit ihren Kindern auf beengtem Raum - verbunden mit dem damit einhergehenden Mangel an Privatsphäre.

Im europäischen Vergleich sei der deutsche Wert aber ein geringer Anteil, hieß es: Der EU-28-Durchschnitt lag den Angaben zufolge bei 15,5 Prozent. Bei den Alleinerziehenden betrug der Durchschnitt 22,4 Prozent.

Als überbelegt gilt eine Wohnung dann, wenn sie über zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Zahl der Bewohner verfügt. Beispiele für eine Überbelegung wären Wohnungen, in denen sich drei Kinder ein Kinderzimmer teilen, Eltern das Wohnzimmer als ihren Schlafraum benutzen oder Bruder und Schwester im Teenageralter ein gemeinsames Kinderzimmer haben./czy/DP/jha