Statistiken: Großbritannien hat die meisten Coronatoten in Europa

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat nach neuesten offiziellen Statistiken die meisten Corona-Todesopfer in Europa.



In England und Wales sind bis 24. April fast 30 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, wie die Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) am Dienstag mitteilte. Unter Berücksichtigung der Opfer in Schottland und Nordirland sind es landesweit nach offiziellen Angaben sogar mehr als 32 000 Tote. Todesfälle aus den vergangenen Tagen sind noch nicht in die Statistik eingeflossen. Es wird außerdem mit einer hohen Dunkelziffer bei den Toten gerechnet.

Bislang hatte Italien die meisten Toten während der Pandemie registriert. Von dort waren bis Montag etwas über 29 079 Opfer gemeldet worden. In Italien entspannt sich die Lage aber wieder.

Experten warnen allerdings zum Teil vor dem direkten Vergleich dieser Zahlen zwischen Ländern. Zu unterschiedlich seien die Methoden bei der Erhebung, die Bevölkerungszahl, die Altersstruktur und andere Faktoren./si/DP/jha