Statistik: Friseurbranche in Deutschland ist umsatzschwaches Handwerk

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nie waren Friseursalons beliebter als nach der wochenlangen Zwangspause in der Corona-Krise.



Doch pünktlich zur Wiedereröffnung an diesem Montag macht das Statistische Bundesamt auf strukturelle Schwächen des Handwerks aufmerksam. Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2017 erwirtschafteten in Deutschland rund 240 000 Beschäftigte in 52 700 Unternehmen einen Branchenumsatz von 6,7 Milliarden Euro. Mit einem Pro-Kopf-Umsatz von 28 000 Euro bilden sie damit unter allen Handwerksberufen das Schlusslicht, wie das Amt in Wiesbaden mitteilte.

Typisch ist zudem der mit 16 Prozent überdurchschnittliche Anteil von Beschäftigten mit geringfügiger Entlohnung. 37 500 Beschäftigte gingen 2017 mit Monatseinkommen von 450 Euro oder weniger nach Hause. Im gesamten Handwerk beträgt der Anteil der Geringverdiener nur 10 Prozent. Weiterhin entscheiden sich überwiegend junge Frauen für eine Friseurausbildung. Im Jahr 2018 ergriffen knapp drei mal mehr Frauen den Beruf als Männer./ceb/DP/jha