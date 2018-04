Statistik des Deutschen Franchiseverbandes zeigt Rekordwerte auf (FOTO)

Berlin (ots) -Die Franchisewirtschaft in Deutschland hat sich im Jahr 2017dynamisch gezeigt. Das belegt die statistische Auswertung desDeutschen Franchiseverbandes. Demnach haben die bundesweit rund 970Franchisesysteme knapp 124.000 Franchisepartner, das sind 3,6 % mehrim Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt beschäftigen die über 162.000(+1.9%) Franchisebetriebe rund 707.000 Mitarbeiter, was einem Plusvon 1,3% entspricht. Der Wachstumstrend bei Partnern, Betrieben,Beschäftigten der letzten Jahre setzt sich damit ungebrochen fort.Besonders prägnant zeigt sich die Umsatzentwicklung: mit 112,2Milliarden Euro verzeichnet die deutsche Franchisewirtschaft eindeutliches Plus von 8 % im Vergleich zum Jahr 2016.Als Interessenvertretung für professionelles Franchising nimmt derDeutsche Franchiseverband seine Aufgabe ernst, substantielle Zahlen,Daten und Fakten der bundesdeutschen Franchisewirtschaft zurVerfügung zu stellen. Dafür wurde sich das vergangene Jahr genauangeschaut und sowohl Mitgliedsunternehmen, als auch nichtorganisierte Franchisesysteme zu individuellen aber auch allgemeinenEntwicklungen befragt. Die Ergebnisse zeigen für die gesamteFranchisewirtschaft in Deutschland ein erfreuliches Bild auf: DerWachstumstrend der vergangenen Jahre setzt sich deutlich fort.Besonders bei der Integration neuer Partner und beim Systemumsatzsind Rekordraten zu verzeichnen.Gleichermaßen dynamisch - Umsatz- und Partnerentwicklung: In 2017erzielten die befragten Systeme ein spürbares Partnerwachstum -hochgerechnet auf die Gesamtfranchisewirtschaft sorgten über 4.400neue Franchisenehmer für ein Wachstumsplus von 3,6%, was deutlichüber dem Wachstumstrend der letzten Jahre von 1,8% liegt. So wundertes nicht, dass sich auch der Umsatz dynamisch entwickelt hat,bedeuten doch mehr Partner eine größere Anzahl an Betrieben, die fürein deutliches Umsatzplus sorgen. Das Ergebnis: Einüberproportionaler Anstieg im vergangenen Jahr. "Die Entwicklung inder Franchisewirtschaft ist außerordentlich erfreulich und folgt imÜbrigen auch dem Trend der bundesdeutschen Gesamtwirtschaft", wertetTorben Leif Brodersen, Geschäftsführer des DeutschenFranchiseverbandes, die aktuellen Zahlen. "Die Positiventwicklungspricht zudem für ein deutlich gestiegenes Markenbewusstsein desKunden sowohl on- als auch offline. Ein Umstand, von dem dieFranchisewirtschaft augenscheinlich profitiert", so Brodersen.Branchenneuverteilung? Gastronomie drängt Handel auf Platz dreiab: Erstmals seit Jahren zeichnet sich eine Neuverteilung derBranchen im Franchising ab. Dem Dienstleistungssektor mit 40% folgtin der Befragung nun mit 27% die Gastronomie, die den Handel mit 23%auf Platz drei verwiesen hat. Mit 10% nimmt das Handwerk auf solidemPosten die kleinste Branche im Franchising ein. Wie nachhaltig dieseUmverteilung ist, werden die Statistiken der kommenden Jahre zeigen.So individuell sich diese auch darstellen, so einheitlich zeigen sichdie befragten Systeme im Status ihrer Entwicklungsphase: Mit 53% gabüber die Hälfte der befragten Systeme an, sich derzeit in derExpansionsphase zu befinden, 16% sind in der Reife- und 14% in derAufbauphase. Diese Angaben sprechen für den Expansionshunger derFranchisesysteme, der sich auch in den Erwartungen an das laufendeJahr zeigt: Für 2018 planen die befragten Systeme die Gewinnung vondurchschnittlich 10 neuen Franchisepartnern.Alternative Zielgruppen im Fokus: Für die erfolgreicheMultiplikation ihres Konzeptes sprechen die Franchisesystemezusehends neue Adressatengruppen an. Standen bislang Angestellte,Fach- und Führungskräfte (24%) auf Platz eins, wurden diese nun knappvon bestehenden Unternehmern (25%) überholt. Gefolgt im Übrigen vonbestehenden Franchisepartnern (18%), eigenen Mitarbeitern (10%) undHochschulabsolventen (7%). Damit rückt das ThemaMulti-Unit-Franchising weiter in den Fokus der Franchisepraxis. "Diedeutsche Franchisewirtschaft setzt ihre Expansionsstrategien neu auf.Was sich in unserer jährlichen Mitgliederbefragung, demFranchisebarometer, Ende letzten Jahres bereits abzeichnete,bestätigen nun die Zahlen der aktuellen, belastbaren Erhebung", fasstTorben Leif Brodersen die Ergebnisse zusammen. "Es zeigt sich alsoauch hier: wer seinen Expansionshunger stillen möchte, der sollte beider Wahl der Zielgruppe neue und mitunter auch unkonventionelle Wegegehen. Dass diese Bereitschaft deutlich zu erkennen ist, spricht fürdie Agilität und Innovationskraft der bundesdeutschenFranchisewirtschaft." Dafür sprechen auch die abgefragtenEinschätzungen zu alternativen Expansionsformen: 42% der befragtenSysteme schätzen Multi-Unit-Franchising als wichtig oder sogar sehrwichtig ein und über die Hälfte zumindest als eher wichtig. EinZukunftsthema also, das bereits in der täglichen Franchisepraxisangekommen ist.Jobmotor Franchisewirtschaft: Im Jahr 2017 hat dieFranchisewirtschaft knapp 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dasist ein Plus von insgesamt 1,3%. Damit werden in der Bundesrepublikinsgesamt etwa 707.000 Menschen in Franchise-Unternehmen Voll-,Teilzeit, sowie geringfügig beschäftigt. Hochgerechnet auf Voll- undTeilzeittätigkeit fällt die Entwicklung mit einem Plus von 2,3% sogarprägnanter aus. "Der Erfolg von Franchisesystemen basiert auf einerstark arbeitsteiligen Kooperation. So motivieren wirFranchisesysteme, an ihrer Arbeitgebermarke zu arbeiten und ihrePartner damit aktiv bei der Mitarbeitersuche und Mitarbeiterauswahlzu unterstützen, denn eine Markenprägung findet eben auch überMitarbeiter als Systembotschafter statt", argumentiert Torben LeifBrodersen. "Wer gute Leute als Mitarbeiter für das Unternehmenbegeistert, hat womöglich schon einen Partner von morgen gefunden."Zum Studiendesign: Die Franchisestatistik 2017 wurde vom 7.Februar bis 4. März 2018 online erhoben. Per E-Mail aufgerufen waren248 Mitglieder des Deutschen Franchiseverbandes sowie 724Nichtmitglieder des Deutschen Franchiseverbandes. DieNetto-Beteiligung lag bei 187 Franchisesystemen und damit einerRücklaufquote von 19,3%. Zur Durchführung und Auswertung beauftragtwurde Prof. Dr. Achim Hecker (Digital Business University of AppliedSciences i.G.).