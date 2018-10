Stationsapotheker in Niedersachsen: Ein Meilenstein für die Patientensicherheit (FOTO)

Berlin (ots) -Regulatorische Ansätze zur Erhöhung derArzneimitteltherapiesicherheit im Krankenhaus auf Bundes- undLandesebene gibt es viele. Doch obwohl nationale Daten zu den Risikenund Problemen in der stationären Arzneimitteltherapie vorliegen, gehtes bei deren Eliminierung sehr zögerlich vorwärts. Dabei ist dieLösung bekannt: der geschlossene Medikationsprozess (closed loopmedication management). Dieser besteht aus vier aufeinanderaufbauenden Elementen- der elektronischen Arzneimittelverordnung durch Ärzte,- dem Medikationsmanagement durch Stationsapotheker,- einer patientenindividuellen Arzneimittellogistik durch dieKrankenhausapotheke,- der Verabreichung und Dokumentation der Arzneimittelgabe durchPflegekräfteEinen Meilenstein mit Strahlkraft in diesem Sinne hat nun amVormittag des 24. Oktobers 2018 der Niedersächsische Landtag mit denStimmen aller Fraktionen gesetzt. Im neuen NiedersächsischenKrankenhausgesetz (NKHG) wird erstmals in einem deutschen Bundeslanddie verpflichtende Einführung von Stationsapothekern gefordert. Imlangen und zähen Gesetzgebungsverfahren war immer wieder der breitepolitische Wille spürbar, die Arzneimitteltherapiesicherheitnachhaltig erhöhen zu wollen. Das ist gelungen. Respekt vor diesenweitsichtigen Abgeordneten!Dabei war der Grund zur Änderung des NKHG mehr als bedrückend -eine Mordserie bisher ungekannten Ausmaßes in niedersächsischenKrankenhäusern, bei dem Arzneimittel den Tod brachten. Der daraufhineinberufene Sonderausschuss des Landtages hat die Situation um dieArzneimitteltherapiesicherheit in Niedersachsen ernsthaft undweitsichtig eruiert. Er ist nicht bei der Verhinderung ähnlichgelagerter Straftaten stehengeblieben. Die Einführung desStationsapothekers kann kriminelle Machenschaften erschweren helfen,vor allem aber kommt er allen Patientinnen und Patienten zugute, dieim Krankenhaus auf eine wirksame und sichere Arzneimitteltherapievertrauen.Der Bundesverband deutscher Krankenhausapotheker - ADKA e. V. -begrüßt die verpflichtende Einführung von Stationsapothekern inNiedersachsen vollumfänglich, wird diesen Prozess in den kommendendrei Jahren aktiv begleiten, mit eigenen Maßnahmen unterstützen unddas NKHG zum Anlass nehmen, seine Bemühungen zur Etablierung vonStationsapothekern als wichtigem Element des geschlossenenMedikationsprozesses auf Bundesebene zu intensivieren. Rückenwindkommt aus Niedersachsen!Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA e.V.)vertritt die Interessen von mehr als 2200 DeutschenKrankenhausapothekern. Er ist zugleich Berufsverband undwissenschaftliche Fachgesellschaft. Im Fokus der Verbandsarbeit stehtes, den bestmöglichen Nutzen der Arzneimitteltherapie für dieKlinikpatienten in deutschen Krankenhäusern, zu gewährleisten. Hierzuist es notwendig, eine größtmögliche Sicherheit in derArzneimittelversorgung ebenso wie eine sehr hohe Arzneimittel- undArzneimitteltherapiesicherheit zu erzielen.Pressekontakt:Prof. Dr. Frank Dörje, praesident@adka.deAlt Moabit 96, 10559 Berlin, Tel. 030-3980 8752, Fax - 8753Original-Content von: Bundesverband Dt. Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuell