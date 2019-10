Kempten/Kreuzlingen/München (ots) -Im Rahmen ihrer europäischen Markteinstiegsstrategie startet dieSchweizer weeConomy AG jetzt mit der Einführung des innovativenMobile Payment- und Cashback-Systems wee im Allgäu. RegionalerPartner ist die MPC-Concept GmbH, beheimatet in Memmingen undKempten. Ziel ist es, im Allgäu und in Oberschwaben perspektivisch4.000 stationäre Einzelhändler zu digitalisieren und auf der weeApp -als neuer Suchmaschine des Einzelhandels für seine heimischen Kunden- sichtbar zu machen. Dabei, so der Plan, sollen innerhalb von fünfJahren 400.000 Konsumenten als potenzielle Kunden dieserEinzelhändler in die wee-Infrastruktur integriert werden. Sieprofitieren beim Einkauf mit Rabatten von bis zu 10 Prozent undsorgen beim angeschlossenen Einzelhandel für zusätzliche Umsätze imKampf gegen die wachsende Übermacht des E-Commerce. "wee Love Allgäu"steht dabei als emotionale Botschaft für eine Initiative mitunterschiedlichen Partnern, die die Zukunftsperspektiven des Allgäusschärfen und aktiv mitgestalten möchten. Dieser Zusammenschluss istüberparteilich, steht aber allen motivierten Unternehmen und Bürgernfür eine Beteiligung offen.Cengiz Ehliz, wee-Founder und global aktiver Unternehmer imBereich Mobile Payment, ist vom Sonderweg bei der Markterschließungim Allgäu überzeugt: "Die regionalen Partner", so der amtierendeUnternehmer des Jahres von München, "sind mit ihrer Heimat tiefverwurzelt, ein gleichermaßen ehrgeiziges und leidenschaftliches Teammit ausgewiesener unternehmerischer Erfahrung. Sie haben ihreKompetenzen in einer eigenen Gesellschaft gebündelt und für dieseambitionierte Aufgabe ausgerichtet."Südbayern hat für wee eine wichtige strategische Bedeutung inEuropa: Nachdem bereits im vergangenen Jahr der Markteintritt in derMetropolregion München, im Oberland mit dem "Leuchtturm" weeArena inBad Tölz und in Niederbayern erfolgreich gelang, bildet nun dasfinanzkräftige Allgäu eine wichtige Brücke bei der regionalenVernetzung mit gleichzeitiger Integration von mittelfristig 15.000Einzelhändlern.Frank Büttner, für das Projekt Allgäu verantwortlicherGeschäftsführer der MPC-Concept ist sich seiner Verantwortungbewusst: "Fast alle anderen europäischen Regionen haben alsKristallisationspunkt beim Markteinstieg eine mit der wee-Technologiedigitalisierte Arena. Diese vernetzt die Fans des jeweiligenProfi-Sportclubs als Kunden mit dem stationären Einzelhandel vor Ort.Für uns sind die Einzelhändler selbst die ausgewiesenen Leuchttürme,darin eingeschlossen Tausende von Betrieben aus der Tourismusbranchewie Hotels, Pensionen, Freizeiteinrichtungen, Gastronomie." Prominentpräsentierte sich wee - mit dem Bayrischen Landessportverband alsPartner - bereits während der Allgäuer Festwoche.Dass insbesondere die FIS Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf einvielbeachtetes regionales, nationales und internationales Glanzlichtfür das Allgäu setzen wird, davon ist Geschäftsführer MoritzBeckers-Schwarz überzeugt. Aber um die Planungen passgenauumzusetzen, gilt es unterschiedlichste Herausforderungen zu meistern:"Digitalisierung und Vernetzung auf allen Ebenen ist für uns eine derwichtigsten Aufgaben. Gemeinsam an der Zukunft des Allgäusmitzuarbeiten, hat mich persönlich motiviert, diese Initiative zuunterstützen. Letztlich auch, weil die Vernetzung mit dem heimischenEinzelhandel, der Hotellerie und Gastronomie im wahrsten Sinne desWortes online funktionieren muss."Für die Partner der Initiative ist, neben der Digitalisierung,mindestens die Aufrechterhaltung von gewohnter Lebensqualität imAllgäu ein erklärtes Ziel. Und diese beinhaltet eine täglicheVersorgung der Menschen, auf dem Land und in den Städten. FrischeBrötchen, Brezeln oder Kuchen zum Frühstück lassen sich auch inZukunft nicht bei Amazon bestellen. Genauso wenig schneidet dasInternet die Haare oder produziert leckere regionale Fleischwaren.Lebensqualität hört da auf, wo man auf lebensnotwendige Dinge destäglichen Gebrauchs verzichten muss, für die der lokale Einzelhandelsteht. Aus diesem Grund haben sich bis dato gut 50 Einzelhändler ausdem Allgäu für Mobile Payment und Cashback unter dem wee-Labelentschieden.Die Rabatte von bis zu 10%, für Endverbraucher werden als wee mitder weeCard oder weeApp sammelt. Diese können wiederum nur beimEinkauf im angeschlossenen Einzelhandel angerechnet werden. Oder manlässt sich das Guthaben alternativ aufs eigene Bankkonto überweisen -ein Merkmal, das wee von allen Wettbewerbern unterscheidet. weebietet darüber hinaus Online-Shopping in über 1.400 teils namhaftenOnlineshops unter wee.com an. Die hier als Einkaufsvorteilgenerierten wee können ebenfalls nur beim Konsum im stationärenHandel verrechnet werden, als zusätzlicher Turbo für die Händler vorOrt, die damit direkt von ihrem Gegner, dem E-Commerce, profitieren.Ein wee entspricht einem Euro. weeConomy vernetzt mit seiner MobilePayment- und Cashback-Strategie, unter Einhaltung alleraufsichtsrechtlichen Regularien, den stationären Einzelhandel mitKonsumenten und E-Commerce.

ANLAGE:Zitierbare O-Töne zur Medieninfo "wee Love Allgäu""Unsere Mitglieder sind die Kunden des Einzelhandels, und auch derstationäre Einzelhandel selbst, der in Hunderten von Vereinen alsSponsor mithilft, den Sportbetrieb aufrechtzuerhalten. Insofern istein gut funktionierender Einzelhandel, womit ich explizit auchHotellerie und Gastronomie meine, ein Stück überlebenswichtige DNAfür unsere geliebte Heimat. Alles was den Einzelhandel stärkt,unterstützt indirekt auch uns und erhält von uns Unterstützung".Anneliese Antes, stellv. Kreisvorsitzende, BayerischerLandessportverband."Digitalisierung, insbesondere die digitale Transformation vonUnternehmen, ist eine unserer Kernkompetenzen. Natürlich arbeiten wirfür Kunden weit über die Region hinaus - aber unser Allgäu liegt unssehr am Herzen. Die Digitalisierung des Einzelhandels und eine damitverbundene Zukunftsfähigkeit erachten wir als zielführend. Gernearbeiten wir mit an der Gestaltung der Zukunft des Allgäus."Philipp Kahl, Geschäftsführer Digitales ZukunftszentrumAllgäu-Oberschwaben."Unser Allgäu ist mein Allgäu, meine Vergangenheit, Gegenwart undZukunft. Ich bin einfach nur begeistert vom Potenzial, das weebietet. Dem Einzelhandel, den Käufern, Einheimischen und Gästen - unduns als Unternehmen. Im Namen unseres Teams bedanke ich mich beimeinem Freund, dem Visionär Cengiz Ehliz und dem Verwaltungsrat derweeConomy AG für diese einmalige Chance. Wir sind on Fire und gebenVollgas!"Walter Gögler, Gesellschafter MPC-Concept und Vertriebspartner."Der Bayerische Hof ist als Restaurant und 4-Sterne-Hotel mit 50individuell gestalteten Zimmern eine der ersten Adressen in Kempten.Ohne Innovationen gibt es keinen Fortschritt, auch nicht in derHotellerie und Gastronomie. Wir sind innovativ: Wir bietenbeispielsweise Whisky-Seminare, faszinierende Events, regionale Kücheauf höchstem Niveau... Wir sind sehr gern ein wee-Partner der erstenStunde und stehen als Botschafter für wee sehr gerne zur Verfügung."Cornel Nägele, Geschäftsführer Bayerischer Hof."Der BDS im Allgäu und Schwaben unterstützt alle Maßnahmen, soauch die Digitalisierung, die den heimischen Einzelhandel stärken.Der stationäre Einzelhandel ist im BDS stark vertreten. Gemeinsam ander Zukunft des Allgäus aktiv mitzuarbeiten ist für uns und für michseit jeher selbstverständlich."Jürgen Diamant, Vorstandsmitglied Bund der Selbständigen, BezirkSchwaben.