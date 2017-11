Stationäre Krankenhauskosten 2016 auf 87,8 Milliarden Euro gestiegen

Wiesbaden (ots) - Die Kosten der stationären Krankenhausversorgungbetrugen im Jahr 2016 rund 87,8 Milliarden Euro. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 4,3 % mehr als imJahr 2015 (84,2 Milliarden Euro).Umgerechnet auf rund 19,5 Millionen Patientinnen und Patienten,die 2016 vollstationär im Krankenhaus behandelt wurden, lagen diestationären Krankenhauskosten je Fall bei durchschnittlich 4 497 Euround damit um 2,7 % höher als im Jahr zuvor (4 378 Euro).Die Gesamtkosten der Krankenhäuser beliefen sich im Jahr 2016 auf101,7 Milliarden Euro (2015: 97,3 Milliarden Euro). Sie setzten sichim Wesentlichen aus den Personalkosten von 61,1 Milliarden Euro (+4,4 % gegenüber 2015), den Sachkosten von 37,9 Milliarden Euro (+ 4,7%) sowie den Aufwendungen für den Ausbildungsfonds von 1,4 MilliardenEuro (+ 6,3 %) zusammen. Weitere 1,3 Milliarden Euro entfielen aufSteuern, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie auf Kosten derAusbildungsstätten. In den Gesamtkosten waren Ausgaben fürnichtstationäre Leistungen (unter anderem Kosten für die Ambulanzsowie für wissenschaftliche Forschung und Lehre) in Höhe von 13,8Milliarden Euro enthalten.Die durchschnittlichen stationären Kosten je Fall waren inBrandenburg mit 4 055 Euro am niedrigsten und in Hamburg mit 5 232Euro am höchsten. Diese regionalen Unterschiede sind auch strukturellbedingt: Sie werden vom Versorgungsangebot sowie von der Art undSchwere der behandelten Erkrankungen beeinflusst. Die deutlichsteSteigerung der stationären Kosten je Fall im Vergleich zum Vorjahrgab es in Sachsen mit + 5,1 %. Im Saarland gab es einen geringfügigenRückgang der Kosten um 0,1 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ute Bölt, Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 07, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell