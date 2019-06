Statement von Michael Turgut: Was der Investmentmarkt hergibt

Berlin (ots) - Michael Turgut, Finanzexperte aus Bayreuth istspätestens seit der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 zu einem dergrößten Kritiker klassischer Finanzprodukte geworden. Gleichwohl ister von der Notwendigkeit privater Vorsorge überzeugt. Die Frage ist,wo und wie kann man sein Geld am besten investieren. Nach Angaben desStatistischen Bundesamtes legen die Deutschen rund 10% ihresEinkommens pro Jahr als Rücklage beiseite. Wie schafft man es aber inZeiten der Nullzinspolitik ein Vermögen aufzubauen. Darauf gibt eslaut Michael Turgut keine pauschale Antwort. Zu unterschiedlich sinddie Voraussetzungen, die jeder mitbringt. Bevor man sich entscheidetsein Geld zu investieren, sollte jeder für sich einige grundsätzlicheFragen klären. Wieviel Prozent des Einkommens möchte man für eineGeldanlage einsetzen und wie lange kann man auf das angelegte Geldverzichten? Ist mir die Sicherheit meines angelegten Geldes oder einmöglichst hoher Gewinn wichtig? Risiko, Rentabilität und Liquiditätsind die drei wichtigsten Einflussfaktoren für Investments.Geldanlagen, die eine maximale Rendite, stets verfügbares Kapital undabsolute Sicherheit versprechen, gibt es nicht.Finanzunternehmer Turgut analysiert die aktuelle Entwicklung aufdem Investmentmarkt. Klassische Geldanlagen wie Sparbücher sind schonlange nicht mehr empfehlenswert. Es ist eine sichere Geldanlage, aberauch eine sehr schlecht verzinste. Bei vielen Banken und Sparkassenliegt der Zins unter 0,1 %. Da die Inflationsrate das Zinsniveau fürSparbücher übersteigt, verliert das Geld täglich an Wert. BeiTagesgeld- oder Festgeldkonten sieht es nicht viel besser aus. AuchBausparverträge und kapitalbildende Lebensversicherungen sind wenigflexibel und bringen nur eine magere Rendite. Das gilt auch fürAnleihen und Pfandbriefe. Nach wie vor bieten rund 30 Prozent derglobalen Staatsanleihen eine Rendite unter null Prozent und fast dieHälfte unter einem Prozent.Anders sieht es bei Aktien aus. Hier sind hohe Gewinne möglich,aber das Risiko ist entsprechend hoch. Auch Derivate und Zertifikate,Wetten auf die zukünftige Entwicklung von Aktien oder Rohstoffen,sind hochspekulative und sehr komplexe und riskante Geldanlageformen,von denen man die Finger weglassen sollte.Geeigneter für "Ottonormal-Anleger" sind Aktienfonds und ETFs. Dahier einzelne Aktien zusammengefasst werden ist das Verlustrisikoreduziert. Ein Fondsmanager führt den Fond und organisiert dieverschiedenen Anlagen. Eine Sonderform sind ETFs (Exchange TradesFunds), auch Indexfonds genannt. Sie bilden die Entwicklung vonBörsenindizes wie dem Dax oder dem Nikkei nach. ETFs werden nicht voneinem Manager gesteuert, dadurch entfallen Kosten für die Verwaltung."Mit sieben- bis neunprozentigen Erträgen, wie in der Vergangenheitist in den nächsten 10 bis 15 Jahren allerdings nicht mehr zurechnen, da sind sich die Analysten einig", sagt Michael Turgut. Undauch wenn ein Fonds in der Vergangenheit gut performed hat, heißt dasnicht, dass es so bleibt. Der Anleger muss eine gewisse Risikoneigungbesitzen und größere Wertschwankungen ertragen können. Da dasGeschehen am Aktienmarkt von vielen Parametern, auch von derweltpolitischen Lage abhängt, sollte man einen langfristigenAnlagehorizont haben.Sachwerte sind nach wie vor die sicherste Geldanlageform. WennInvestitionen in Kunst oder Antiquitäten nur etwas für Spezialistenmit hoher Sachkenntnis sind, so sind Immobilien als eine sichereGeldanlage für alle empfehlenswert. Die Preise für Häuser undWohnungen sind in den vergangenen Jahren gestiegen und dieBedingungen regional sehr unterschiedlich. Daher ist es hinsichtlichder Preisentwicklung und Renditemöglichkeiten besonders wichtig aufdie Lage zu achten. Auch offene Immobilienfonds sind als Beimischungin ein Anlageportfolio geeignet. Es gilt Mindesthaltefristen zubeachten, aber bei einer stabilen Rendite von zwei bis drei Prozentist das Risiko überschaubar und die Wertschwankung gering. Da derFonds in Immobilien und somit Sachwerte investiert, bieten siegleichzeitig noch einen gewissen Inflationsschutz. Das gilt auch fürGold und andere Edelmetalle. Sie sind krisensichere und wertstabileAnlageprodukte. Ein Edelmetalldepot ist eine altbewährte undbeständige Anlageform und sollte in keinem Portfolio fehlen. Bei Goldgilt Steuerfreiheit, wenn man es länger als ein Jahr besitzt. AlsNachteil wird häufig die sichere Lagerung genannt, dabei gibt esAnbieter bei denen die versicherte Aufbewahrung zur Serviceleistungdazugehört.Das Fazit von Michael Turgut lautet daher: Je höher die Rendite,desto größer ist das Risiko. Um sein Kapital wirklich zu schützen undzu vergrößern, sollte man es inflationssicher anlegen. Immobilien undEdelmetalle sind dazu bestens geeignet und versprechen eine guteWertsteigerung.