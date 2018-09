Statement von Dr. Norbert Gerbsch anlässlich der Veröffentlichung des Arzneiverordnungs-Reports (AVR)

Berlin (ots) - Dr. Norbert Gerbsch, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie e.V. (BPI):"Die Zahlen des aktuellen AVR belegen: Auch 2017 lieferte diepharmazeutische Industrie die Fertigarzneimittel der ambulantenVersorgung für gerade einmal rund acht Prozent der Ausgaben derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dieser Anteil ist imVergleich zu den Vorjahren unverändert. Das ist kein hoher Anteil -schon gar nicht gemessen am therapeutischen Stellenwert derArzneimittel in der Versorgung. Und darin sind Innovationen bereitsenthalten, deren notwendigerweise höhere Preisstellung vom AVR wieimmer kritisiert wird. Damit ist erneut klar, dass dieArzneimittelausgaben kein Risikofaktor für die Finanzierung der GKVsind. Und auch nie waren, wie die Reporte der Vorjahre zeigten. Dafürverschweigt der Report die von den Kassen forcierte Kostendämpfung,welche die pharmazeutische Industrie am Standort Deutschland massivunter Druck setzt. Preisdumping und Marktkonzentration in derGenerikaversorgung, ein Preismoratorium das Weiterentwicklungen vonArzneimitteln die wirtschaftliche Basis nimmt und einAMNOG-Verfahren, das Innovationen eher behindert als fördert, sindnur einige Konsequenzen des Sparens. Und das in einer Zeit, in derdie gesetzlichen Krankenkassen auf Milliardenüberschüssen sitzen -zum Ende des ersten Halbjahres 2018 verfügen Kassen undGesundheitsfonds zusammen über Rücklagen von fast 30 Milliarden Euro!Die schlechte Nachricht ist: Das Fundament der Arzneimittelversorgungbröckelt. Deshalb muss die Politik dringend gegensteuern und bessereRahmenbedingungen für die Unternehmen schaffen!"Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin: Julia Richter, Tel. 030 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell