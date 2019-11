Statement für Gleichberechtigung: Kaufland senkt ab sofort die Mehrwertsteuer auf Monatshygieneprodukte (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Eine Online-Petition macht es möglich: Zum 1. Januar 2020wird voraussichtlich die Mehrwertsteuer auf Monatshygieneprodukte von 19 auf 7Prozent reduziert. Damit würde der Gesetzgeber anerkennen, dass es sich nicht umLuxusgüter, sondern um Produkte des Grundbedarfs handelt. Vorangegangen ist eineöffentliche Thematisierung der Ungleichbehandlung von Frauen durch den höherenMehrwertsteuersatz. Kaufland senkt zum Zeichen der Solidarität mit seinenKundinnen die Preise bereits ab sofort."Wir wollen zeigen, dass wir in dieser Frage voll und ganz hinter unserenKundinnen stehen. Deshalb nehmen wir die Entscheidung vorweg und reduzieren diePreise bereits ab 1. Dezember", so Yalcin Cem, Leiter Einkauf Drogerie beiKaufland. "Die vollständige Weitergabe des Steuervorteils ab 2020 ist für unseine Selbstverständlichkeit."TamponsteuerDie häufig unter dem Begriff "Tamponsteuer" genannte Regelung betrifft alleMonatshygieneprodukte - außer Tampons zum Beispiel auch Damenbinden undMenstruationstassen.Über KauflandKaufland nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und engagiert sich insozialen und ökologischen Projekten. Das Unternehmen betreibt bundesweit rund670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln undalles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den FrischeabteilungenObst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz inNeckarsulm, Baden-Württemberg.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111476/4453744OTS: KauflandOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell