Statement: Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbands zum Positionspapier Innovationsfonds

Berlin (ots) - "Der Innovationsfonds hat wichtige Impulse imdeutschen Gesundheitswesen gesetzt. Die Fülle der Anträge hatgezeigt, dass es bislang einen Investitionsstau in der Versorgung undVersorgungsforschung gibt. Wir als BKK Dachverband begrüßen dieWeiterführung des Fonds über das Jahr 2019 hinaus sowie dieBegrenzung der Fördermittel auf 200 Millionen Euro pro Jahr. Dennochsehen wir auch Änderungsbedarf in der Ausgestaltung des Fonds unddessen Förderverfahren. Die Antragsverfahren und die Förderprozessemüssen auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden. In unseremgrößten BKK-Innovationsprojekt "BGM-innovativ" haben wir erlebt, dassder finale Förderbescheid erst nach dem geplanten Projektstarterfolgte. Die Konsequenz: Der Projektstart musste verschoben werden,und "BGM-innovativ" startete zunächst personell unterbesetzt.Außerdem schlagen wir vor, dass die Laufzeit der Projekte flexiblergehandhabt wird. Bei der Mehrzahl der Projekte reicht die bisherigeFörderzeit von vier Jahren. Bei hochkomplexen Vorhaben kann auch eineLaufzeit von fünf oder sechs Jahren nötig sein.Nicht einverstanden sind wir mit der im Koalitionsvertragformulierten Vorstellung, dass das BMG eigene Projekte über denInnovationsfonds umsetzen will, die ausschließlich über GKV-Gelderfinanziert werden. Wir fordern, dass BMG-Modellprojekte nur überSteuermittel finanziert werden dürfen.Im BKK-System erleben wir, dass durch die Projekte desInnovationsfonds eine Kooperationskultur innerhalb derBetriebskrankenkassen ausgelöst und befördert wurde, die es vorher sonicht gab. Ein wichtiger Effekt dieser Kooperation ist, dassinnovative Versorgungsprojekte zu Themen entwickelt werden konnten,die für Trägerunternehmen eine große Bedeutung haben und für einegrößere Zahl dieser Unternehmen verfügbar gemacht werden konnten.Solche Projekte haben damit auch eine strategische Bedeutung für dieBetriebskrankenkassen und stärken das BKK-System.Im März 2021 soll der Abschlussbericht der Evaluation desInnovationsfonds vorliegen. Spätestens dann muss klar sein, welcheKonzepte in die Regelversorgung überführt werden. Ein möglicherAnsatz ist, die neuen Leistungen über gesetzliche Regelungen undG-BA-Richtlinien dauerhaft ins Gesundheitswesen zu implementieren. Esgilt, das positive Innovationsklima auch langfristig zu erhalten",erklärt Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes.