Berlin (ots) - "Der Monitor Patientenberatung zeigt uns auf, woPatienten auf ihrem Weg durch den Gesundheitsdschungel aufHindernisse stoßen und liefert damit wertvolle Hinweise, an welchenStellen wir im System nachsteuern müssen. Auch in einigen Bereichender gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stoßen Patienten nach wievor auf Schwierigkeiten. Nicht alle Krankenkassen zeichnen sich durchLeistungsbereitschaft und Servicequalität aus.Derzeit orientiert sich der Wettbewerb unter den Kassenüberwiegend am Preis, der Beitragssatz ist einer der wenigenVergleichsvariablen bei der Kassenwahl. Servicequalität ist hingegenkein Thema. Wie auch? Hierzu herrscht keine Transparenz. Wenn wir denvielfach kritisierten Preiswettbewerb der Krankenkassen überwindenwollen, müssen wir dazu kommen handfeste Leistungsindikatoren zuentwickeln, die das Handeln der Kasse beschreiben. Wenn Kassen vomKunden her denken und agieren, muss sich das lohnen. Dies befeuertden Wettbewerb um die beste Versicherung und damit auch um die besteVersorgung.Der Entwurf zum Digitale Versorgungs-Gesetz bietet die großeChance, dass sich künftig auch die Qualität der Kommunikationzwischen Versichertem und der Kasse verbessert, indem dieseindividueller beraten und unterstützen kann. Aber es sind auch nochHausaufgaben zu machen: Irreführende Bescheide und Formulare müssenvereinfacht und ein beispielsweise nachvollziehbaresBeschwerdemanagement aufgesetzt werden. Alle werden profitieren, wennsich die Experten der GKV und mündige Patienten und Versichertegegenseitig ergänzen und einbeziehen", so Franz Knieps, Vorstand desBKK Dachverbandes.Der BKK Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 76Betriebskrankenkassen und vier BKK Landesverbänden mit rund zehnMillionen Versicherten.Pressekontakt:BKK Dachverband e.V.Andrea RöderReferentin KommunikationTel.: (030) 2700406-302E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deOriginal-Content von: BKK Dachverband e.V., übermittelt durch news aktuell