Statement Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., zum Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran

München (ots) - "Es ist mehr als bedauerlich, dass sich die USAaus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen. InternationaleSpannungen führen zu Verunsicherung und das ist negativ für dieWirtschaft. Langsam war der wirtschaftliche Motor mit dem Iran zumLaufen gekommen. Im Jahr 2017 lag das bayerische Exportvolumen imIran bei 356 Millionen Euro. Das ist mit einer Steigerung von gut 29Prozent im Jahr 2017 und von gut 20 Prozent in den ersten beidenMonaten in 2018 ein sehr dynamisches Wachstum, wenn auch aufniedrigem Niveau. Dieser Aufschwung ist jetzt gefährdet.Die vbw hatte im September 2015 eigens ein Büro in Teheraneröffnet und seitdem kontinuierlich die Geschäftsbeziehungen zwischenbayerischen Firmen und iranischen Unternehmen sowie Organisationengefördert.Die Verunsicherung wird die Zuwachsraten der Handelszahlen wie imletzten Jahr nicht mehr ermöglichen. Die konkreten Auswirkungenlassen sich jetzt noch nicht absehen. Für heute gilt, dass das Systemdes Handels zwischen der Bundesrepublik und dem Iran durch dieseEntscheidung zuerst einmal nicht verändert ist, weil dieentsprechenden Hilfen seitens der Bundesregierung von derEntscheidung unabhängig sind.Es gilt nun, dass die EU mit China und Russland gemeinsam einBekenntnis für das Atomabkommen bekräftigen."Pressekontakt:Katja Schlendorf-Elsäßer, 089-551 78-371,katja.schlendorf-elsaesser@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell