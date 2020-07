State Grid Information & Communication: Tacheles!

An der Börse Shanghai notiert die Aktie State Grid Information & Communication am 31.07.2020, 11:23 Uhr, mit dem Kurs von 20.28 CNH. Die Aktie der State Grid Information & Communication wird dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir State Grid Information & Communication einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob State Grid Information & Communication jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei State Grid Information & Communication beträgt das aktuelle KGV 26,5. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, State Grid Information & Communication ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die State Grid Information & Communication-Aktie beträgt dieser aktuell 19,46 CNH. Der letzte Schlusskurs (20,28 CNH) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,21 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält State Grid Information & Communication somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (19,84 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,22 Prozent), somit erhält die State Grid Information & Communication-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird State Grid Information & Communication auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber State Grid Information & Communication. Es gab insgesamt neun positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält State Grid Information & Communication daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält State Grid Information & Communication von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

