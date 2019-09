Starwood European Real Estate Finance Ltd: Sind Sie dafür gewappnet?

An der Börse notiert die Aktie Starwood European Real Estate Finance Ltd am 25.09.2019, 10:47 Uhr, mit dem Kurs von 101 GBP.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Starwood European Real Estate Finance Ltd. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Starwood European Real Estate Finance Ltd daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Starwood European Real Estate Finance Ltd von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Starwood European Real Estate Finance Ltd-Aktie hat einen Wert von 75, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,11). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Starwood European Real Estate Finance Ltd auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Starwood European Real Estate Finance Ltd.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Starwood European Real Estate Finance Ltd verläuft aktuell bei 104,03 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 101 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,91 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 102,69 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Starwood European Real Estate Finance Ltd-Aktie der aktuellen Differenz von -1,65 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".