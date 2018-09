Starwood Capital erwirbt wesentliche Minderheitsbeteiligung an führendem Immobilienunternehmen CA Immo

Wien und Luxemburg (ots/PRNewswire) -Starwood Capital wurde von UBS, Schoenherr Rechtsanwälte undCushman & Wakefield beraten.Informationen zur Starwood Capital GroupDie Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaftmit Fokus auf globale Immobilien, Energieinfrastruktur sowie Öl undGas. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften unterhalten 12Büros in fünf Ländern weltweit und beschäftigen derzeit rund 4.000Mitarbeiter. Die Starwood Capital Group hat seit ihrer Gründung imJahr 1991 45 Milliarden USD Eigenkapital aufgenommen und verwaltetderzeit über 60 Milliarden USD an Vermögenswerten. Das Unternehmenhat weltweit in nahezu jede Kategorie von Immobilien investiert unddabei opportunistisch die Anlageklassen, Regionen und Positionen imKapitalstapel verschoben, um von der Entwicklung der Risiko- undErtragsdynamik zu profitieren. In den letzten 27 Jahren haben dieStarwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften erfolgreicheine Investitionsstrategie umgesetzt, die den Aufbau von Unternehmensowohl auf dem privaten als auch auf dem öffentlichen Markt umfasst.Weitere Informationen finden Sie unter starwoodcapital.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/381467/starwood_Logo.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/381467/starwood_Logo.jpg)Pressekontakt:Tom Johnsontbj@abmac.com+1 (212) 371-5999Patrick Tuckerpct@abmac.com+1 (212) 371-5999Original-Content von: Starwood Capital Group, übermittelt durch news aktuell