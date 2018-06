Starwood Capital Group erwirbt San Fernando Business Park in Madrid

London (ots/PRNewswire) - Starwood Capital Group, eine weltweiteführende private Investmentgesellschaft, gab heute die Übernahme desSan Fernando Business Park durch ein verbundenes Tochterunternehmenbekannt. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigenvereinbart.Der San Fernando Business Park ist ein 87.000 Quadratmeter großerBüropark, der sich in Madrids wichtigstem Logistik- undVertriebskorridor befindet. Der Park wird an eine breite undvielfältige Palette von Vertretern aus den unterschiedlichstenBranchen vermietet. Starwood Capital beabsichtigt, die Anlage durchaktives Management zu optimieren, um die Auslastung zu erhöhen undden langfristigen Wert der Anlage zu steigern."Wir freuen uns sehr, eine Immobilie in unser Portfolioaufzunehmen, mit der wir vom starken Wachstum der spanischenWirtschaft und des Büromarktes zu einem erheblichen Preisnachlass aufdie Wiederbeschaffungskosten profitieren können", sagte FrancescoZanella, Vizepräsident bei Starwood Capital. "Der San FernandoBusiness Park ist ein etabliertes Büroprojekt mit erheblichemWachstumspotenzial. Wir freuen uns darauf, in die Immobilie zuinvestieren, um den bestehenden Wachstumskurs durch die Möglichkeitenund Initiativen von Starwood Capital im dynamischen Asset-Managementzu beschleunigen".Starwood Capital wurde bei dieser Transaktion von Drago Capital,Savills Aguirre Newman und Dentons beraten, während der Verkäufer vonHerbert Smith Freehills und CBRE beraten wurde.Informationen zu Starwood Capital GroupDie Starwood Capital Group ist eine private alternativeInvestmentgesellschaft mit Fokus auf globale Immobilien,Energieinfrastruktur sowie Öl und Gas. Das Unternehmen und seineTochtergesellschaften unterhalten 11 Büros in fünf Ländern weltweitund beschäftigen derzeit rund 3.800 Mitarbeiter. Die Starwood CapitalGroup hat seit ihrer Gründung im Jahr 1991 45 Milliarden USDEigenkapital aufgenommen und verwaltet derzeit rund 56 Milliarden USDan Vermögenswerten. Das Unternehmen hat weltweit in nahezu jedeKategorie von Immobilien investiert und dabei opportunistisch dieAnlageklassen, Regionen und Positionen im Kapitalstapel verschoben,um von der Entwicklung der Risiko- und Ertragsdynamik zu profitieren.In den letzten 26 Jahren haben die Starwood Capital Group und ihreTochtergesellschaften erfolgreich eine Investitionsstrategieumgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen sowohl auf dem privaten alsauch auf dem öffentlichen Markt umfasst. Weitere Informationen findenSie unter starwoodcapital.com.Pressekontakt:Tom Johnson / Patrick Tucker+1 (212) 371-5999tbj@abmac.com / pct@abmac.comOriginal-Content von: Starwood Capital Group, übermittelt durch news aktuell