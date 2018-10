Startup Wettbewerb gestartet - Eine von zehn kostenlosen TOP SERVICE (DIQP) Zertifizierung gewinnen (FOTO)

Berlin (ots) -Startups aus ganz Deutschland sind im Rahmen der GründerwocheDeutschland aufgerufen, sich am Startup Wettbewerb des DIQP zubeteiligen, um eine von zehn kostenlosen Zertifizierungen für dasGütesiegel TOP SERVICE (DIQP) zu gewinnen.Die Gründerwoche Deutschland ist eine bundesweite Aktionswoche desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), welche vom 12.bis 18. November stattfindet. Ziel der Gründerwoche ist die Förderungvon Gründergeist und Unternehmensgründungen.Sie ist Teil der internationalen Global Entrepreneurship Week,einer weltweiten Aktionswoche zur Förderung von innovativen Ideen undUnternehmertum, die zeitgleich in 170 Ländern stattfindet.Das DIQP verlost als Partner der Gründerwoche zehn kostenloseZertifizierungen TOP SERVICE (DIQP) im Wert von insgesamt 14 900Euro.Junge Startups, welche im Zeitraum 2015 - 2018 gegründet wurdenund über mindestens zehn Kunden verfügen, können sich kostenlos biszum 09.11.2018 um 18.00 Uhr per E-Mail bewerben.Das Gütesiegel Top Service (DIQP) wurde von label-online.deunabhängig bewertet und mit der Bewertung als "BESONDERSEMPFEHLENSWERT" ausgezeichnet. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.betreibt das Portal Label online und wird mit Mitteln desBundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)gefördert.Alle weiteren Infos unter:https://www.diqp.eu/ueberuns/startup-wettbewerb/Über das DIQP:DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.Vist ein eingetragener Verein und widmet sich der Entwicklung vonQualitätssiegeln wie z.B. Top Service (DIQP). Alle Qualitätssiegelwerden in einem unabhängigen Prüfverfahren vergeben.Top Service (DIQP) wurde von Label-online.de unabhängig bewertetund mit der Bewertung als "BESONDERS EMPFEHLENSWERT" ausgezeichnet.Dabei hat das DIQP in allen Kategorien die Höchstpunktzahl erreicht.Über die Gründerwoche Deutschland:Die Gründerwoche Deutschland ist eine bundesweite Aktion, umUnternehmertum und Gründergeist zu stärken. Sie ist Teil derinternationalen Global Entrepreneurship Week, die weltweit vom 12.bis 18. November 2018 zeitgleich in 170 Ländern stattfindet. DieAktionswoche richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierende,junge Erwachsene sowie andere Gründungsinteressierte.In zumeist kostenlosen Veranstaltungen wie Workshops,Wettbewerben, Diskussionsrunden oder Planspielen können sich dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer über die Chancen und Möglichkeiteneiner Gründung informieren, eigene Geschäftsideen entwickeln oderweiterentwickeln und Kontakte knüpfen. 2017 zählte die GründerwocheDeutschland rund 1.900 Veranstaltungen.Machen Sie mit! Veranstaltungen zur Gründerwoche - auch in IhrerNähe - finden Sie unter www.gruenderwoche.de/veranstaltungenDie Gründerwoche Deutschland ist eine Aktion desBundesministeriums für Wirtschaft und EnergiePressekontakt:Monika Monegelinfo@diqp.euTelefon 03034649220Original-Content von: DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V., übermittelt durch news aktuell