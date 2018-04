Startup-Wettbewerb für Deep-Tech-Scaleups: EIT Digital Challenge 2018

Brüssel (ots/PRNewswire) -EIT Digital lädt europäische Deep-Tech-Unternehmen zu seinemWettbewerb ein; als Prämie winkt Unterstützung beim internationalenWachstumWelches europäische Technologieunternehmen schreibt die nächsteErfolgsgeschichte? Diese Frage stellt EIT Digital, eine führendeeuropäische Organisation für digitale Innovationen und Bildung. Aufdigitale Deep-Tech-Lösungen spezialisierte Unternehmen können sichfür die EIT Digital Challenge bewerben. Die zehn siegreichenUnternehmen erhalten ein Preisgeld von insgesamt 750.000 EUR plusumfassende Unterstützung beim internationalen Wachstum.Bewerbungsfrist ist der 14. Juni 2018.Die EIT Digital Challenge(http://www.eitdigital.eu/challenge/?utm_campaign=Challengecall&utm_source=Media&utm_medium=press-release), der Wettbewerb fürinnovative europäische Deep-Tech-Unternehmen, akzeptiert ab sofortBewerbungen. Wachstumsstarke Startups, die bereits Kunden vorweisenkönnen (sogenannte "Scaleups"), können mit ihren erfolgreichenTechnologieprodukten in einer der folgenden fünf Kategorienteilnehmen: Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing,Digital Infrastructure und Digital Finance. Die besten zweiUnternehmen in jeder Kategorie erhalten ein Jahr lang dediziertenSupport durch den EIT Digital Accelerator. Außerdem kann sich derSieger in jeder Kategorie über ein Preisgeld von 50.000 EUR freuen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/677468/EIT_Digital_Challenge_ApiOmat.jpg )(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/483248/eit_Digital_Logo.jpgVielfältige Preise im Gesamtwert von 750.000 EUR"Im fünften Jahr des Wettbewerbs haben wir das bislangumfassendste Preispaket im Gesamtwert von 750.000 EURzusammengestellt. Wir werden zehn Unternehmen gleichzeitig in unserAccelerator-Programm aufnehmen", sagte Dolf Wittkamper, Leiter desEIT Digital Accelerator. Dem Accelerator gehören um die 40 erfahreneGeschäftsentwickler und Finanzexperten an, die in 13 europäischenStädten sowie einem Hub in Silicon Valley tätig sind. Der EIT DigitalAccelerator hat seit 2012 mehr als 270 Startups bei Marktzugang undMobilisierung von Finanzmitteln unterstützt.Fokus auf Deep-Tech-Unternehmen, um die Digitalisierung in EuropavoranzutreibenSowohl beim Accelerator als auch beim Wettbewerb geht es umDeep-Tech-Innovation: zukunftsweisende Technologien, die auseinmaligen und differenzierten wissenschaftlichen odertechnologischen Fortschritten hervorgegangen und oftmals geschütztoder schwer zu reproduzieren sind. "Deep-Tech-Scaleups bringendisruptive Lösungen hervor, die die digitale Transformation und damitEuropas Zukunft entscheidend mitgestalten", sagte Chahab Nastar,Chief Innovation Officer von EIT Digital. "Einerseits fließt immermehr Risikokapital in Deep-Tech-Unternehmen. Diese Unternehmenkämpfen aber mit ganz eigenen Herausforderungen. Durch den EITDigital Accelerator erhalten die Preisträger dedizierten Support, mitdem sie Kunden in Europa akquirieren und Finanzmittel mobilisierenkönnen.""Für einen Deep-Tech-Unternehmer in Europa ist es schwierig,sektorspezifische Events und Startup-Wettbewerbe zu finden, wo dieLeute dein Produkt verstehen. Daher haben wir uns außerordentlichgefreut, als wir von der EIT Digital Challenge hörten", sagt MarcelEtzel, letztjähriger Sieger mit seiner Cloud-Plattform ApiOmat. "Unddie Experten des EIT Digital Accelerator unterstützen uns jetztumfassend bei der internationalen Expansion."BewertungskriterienZur Bewerbung bei der EIT Digital Challenge müssen die Unternehmenfolgende Kriterien erfüllen: Sie müssen in einem Mitgliedsstaat derEuropäischen Union angesiedelt sein, sich in der Wachstumsphasebefinden (nachweislicher Jahresumsatz von mehr als 300.000 EUR odermindestens 2 Mio. EUR an Gründungskapital) und sollten maximal zehnJahre alt sein. Die aussichtsreichsten Bewerber werden zum Finale imHerbst eingeladen, wo sie sich vor einer Expertenjury präsentierenkönnen. Seit seinem Start im Jahr 2014 haben mehr als 1.500Unternehmen aus 27 europäischen Ländern bei der EIT Digital Challengemitgemacht. Aus den meisten siegreichen Scaleups sind internationalerfolgreiche Unternehmen geworden.Die Bewerbungsfrist ist der 14. Juni 2018. Weitere Informationenund das Bewertungsformular finden Sie unterhttp://www.challenge.eitdigital.euPressekontakt:+49-30-3450-6690-204E: luisa.sieveking@eitdigital.euOriginal-Content von: EIT Digital, übermittelt durch news aktuell