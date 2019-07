Startup Vietnam Foundation (SVF) gibt Grand Vision bekannt, um Vietnam auf der Weltkarte zu positionieren

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (ots/PRNewswire) - Startup VietnamFoundation (SVF), die erste sozialisierte und gemeinnützige Stiftung,die 2014 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, in Vietnam dasÖkosystem für Innovation zu fördern, hat am 4. Juli 2019 ihr AnnualMeeting of Key Stakeholders ausgerichtet, um die Grand Vision für2020-2025 vorzustellen.Juli 2019 ist ein Meilenstein für Startup Vietnam Foundation(SVF), die am Anfang ihres fünften Geschäftsjahres steht. Während derJahrestagung mit 200 einflussreichen Interessenvertretern desÖkosystems für Innovation (darunter Regierungsvertreter, Unternehmer,Universitäten, Forschungszentren, Investoren, Communitys undMentoren) hat SVF seine "SVF 2020 - 2025: The Grand Vision"präsentiert und damit seine Verpflichtung zur Unterstützung desnationalen Ökosystems für Innovation bekräftigt.Ziel der Grand Vision ist es, "Vietnam durch lokale technologischeKernkompetenz auf der Weltkarte zu positionieren". Dazu wird sich SVFin der kommenden Phase 2020-2025 auf drei zentrale Aktivitätsbereichekonzentrieren:1. Ökosystem voranbringen durch zusätzliche Erleichterung,Kollaboration und Vernetzung mit allen Schaffenden undUnterstützern im Ökosystem.2. Technologischen Fortschritt stärken durch Stärkung derWettbewerbsposition von Startups in den Bereichen Agritech,Fintech und Tech.3. Investoren zusammenbringen durch Aktivierung des lokalen undglobalen Netzwerks für Möglichkeiten bei Investition, Handel undKommerzialisierung.SVF bedankt sich bei den hunderten Partnern und Mentoren, die zuder Tagung erschienen sind. Es ruft alle Akteure im nationalenÖkosystem für Innovation dazu auf, ihre Kollaborationen auszudehnen.SVF hat ebenfalls seine landesweiten Hauptinitiativen offiziellverkündet, um das Ökosystem für Innovation in Vietnam noch weiter zumobilisieren. Unter anderem gibt es ein nationales Beihilfeprogramm,um andere Aktivitäten von Schaffenden im Ökosystem zu fördern, nebeneinem jährlichen lokalen Wirtschaftsforum und Programmen zurInnovationsentwicklung für Studierende, Unternehmer,Kommunalregierungen und Investoren."Vietnam entfesselt sein Wachstumspotenzial im Technologiesektor.SVF sieht es als seine Aufgabe, die globale Partnergemeinde zuunterstützen, damit sie sich auf eine Kollaboration mit dem Ökosystemfür Innovation in Vietnam einlässt. Wir laden alle unsere globalenPartner ein, mit uns in Kontakt zu treten und Vietnam zu erkunden -eines der aktivsten Schwellenländer in Südasien", sagte Pham DuyHieu, Vice Chairman von SVF.Informationen zu Startup Vietnam Foundation (SVF)Startup Vietnam Foundation (SVF) ist die erste sozialisierte undgemeinnützige Stiftung, die in Vietnam das Ökosystem für Innovationfördert, indem sie das Ökosystem voranbringt, den technologischenFortschritt stärkt und Investoren zusammenbringt. Mit der ultimativenMission "Für dich, für Vietnam" steht SVF im aktiven Dialog mitverschiedenen lokalen und globalen Akteuren, darunter öffentlicherSektor, Universitäten, Acceleratoren, Inkubatoren,Mentorship-Communitys, Investoren sowie Startups und Unternehmer.Website: www.svf.org.vnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/942581/SVF_Credentials.jpgPressekontakt:hello@svf.org.vn(+84) 913 095 439Original-Content von: Startup Vietnam Foundation, übermittelt durch news aktuell