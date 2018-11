Startup-Konferenz 'Hinterland of Things' findet am 14. Februar 2019 in Bielefeld statt / Mit Größen wie Kai Diekmann, Cathrina Claas-Mühlhäuser, Markus Miele oder Verena Pausder (FOTO)

Bielefeld (ots) -Die Startup-Konferenz "Hinterland of Things" findet am 14. Februar2019 im Bielefelder Lokschuppen statt und bringt zum zweiten MalStartups, die Größen des deutschen Mittelstands und digitale Pionierezusammen. Auf zwei Stages mit 40 international bekannten Speakernwird die digitale Zukunft der deutschen Wirtschaft neu geschriebenund zwar im Herzen des deutschen Mittelstands, in Bielefeld. DerTicketverkauf ist geöffnet: www.hinterland-of-things.deEinige der prominenten Speaker sind Wirtschaftsmacher wie MarkusMiele (Miele) und Cathrina Claas-Mühlhäuser (CLAAS), erfolgreicheGründerinnen wie Verena Pausder (Fox & Sheep), Startupgrößen wieJosef Brunner (relayr) oder bekannte Persönlichkeiten wie KaiDiekmann (Uber/Zukunftsfonds) und Thies Sander (Project A).Das Konzept eines persönlichen Netzwerk-Konferenzformats der'Hinterland' hat sich bewiesen - bei der letzten Startup-Konferenzkamen mehr als 600 Gäste nach Bielefeld. Ab heute besteht nun dieGelegenheit sich eines der 1.200 limitierten Tickets zu holen, um dieweiter gestiegene Nachfrage zu decken. Thematisch fokussiert sich dieFounders Foundation am 14. Februar 2019 mit ihrer Startup-Konferenzauf die Themen: Digital Transformation, Künstliche Intelligenz & dieBlockchain-Technologie.Sebastian Borek, CEO Founders Foundation und Initiator der'Hinterland of Things': "Wir als Founders Foundation mit unseremwachsenden Startup-Ecosystem und im Schulterschluss mit unserenGründern laden nach Bielefeld ein, um unseren besonderenStartuphotspot im Herzen des deutschen Mittelstands erleben zukönnen."Die Founders Foundation hat in zwei Jahren über 200Unternehmertalente zu Gründern ausgebildet, 18 Startupunternehmen mitüber 150 Angestellten mitentwickelt und ausgebildet. Diese jungenStartupunternehmen erwirtschaften nun zusammen im Jahr 2018 kumuliertüber 10 Millionen Euro Umsatz. Zudem haben die Startups Investmentsvon mehr als 6 Millionen Euro eingesammelt.Ostwestfalen-Lippe wird immer mehr zum "Industrie Hot Spot 4.0" inDeutschland. Bei der "Hinterland of Things" im BielefelderLokschuppen am 14. Februar kommen nun Hidden Champions, Innovatorender Digitalszene, Startups und große Persönlichkeiten erneutzusammen. Sie alle wollen die digitale Zukunft mit einemSchulterschluss des Mittelstands gemeinsam mit Startups undDigital-Experten weiterführen.Founders Foundation, Veranstalter Hinterland of Tings:Wenn Deutschland alles richtig gemacht hätte bei derDigitalisierung würde es die Founders Foundation nicht geben. So abersind wir die Antwort auf diesen Fehlstart ins digitale Zeitalter! Wirentwickeln ein einzigartiges Ökosystem für Startups. In Ostwestfalen,ja wirklich. Warum? Weil wir hier im Herzen des deutschenMittelstands junge Gründer mit denen zusammenbringen können, dieErfahrung und die richtige Unternehmerdenke mitbringen. UnsereStartup-Kaderschmiede konzentriert sich auf den B2B-Markt von derIdee bis zur Marktreife und berät andere Startup-Initiativen in derRegion.Pressekontakt:Jannis JohannmeierTelefon: 0172 527 05 04E-Mail: jannis@foundersfoundation.dewww.hinterland-of-things.deWeitere Information finden Sie unter: www.hinterland-of-things.de &www.foundersfoundation.deOriginal-Content von: Founders Foundation gGmbH, übermittelt durch news aktuell