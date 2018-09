Startup-Initiative QVC NEXT feiert ersten Geburtstag (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Düsseldorf (ots) -365 Tage, 150 Bewerbungen und 10 Premieren später: Ein Jahr nachdem Launch der Startup-Initiative feierte QVC am 26. September mitGründern sowie ausgewählten Journalisten und Partnern den erstenGeburtstag von QVC NEXT - und schaut dabei auf zahlreiche innovativeIdeen, spannende Geschichten und tolle Erfolge zurück.Locker, ungezwungen und vor allem immer auf Augenhöhe: Bei einemFrühstück in entspannter Atmosphäre stieß das Team rund um QVC NEXTheute gemeinsam mit Startups, Partnern aus der DüsseldorferGründerszene und Medienvertretern auf den ersten Geburtstag derStartup-Initiative sowie die Erfolge der vergangenen 365 Tage an.Seit dem Startschuss von QVC NEXT im September 2017 gingen über 150Bewerbungen ein, zehn dieser Startups waren mit ihren Produktenbereits bei QVC on air und sind auf QVC.de erhältlich. AndreaHadrian, Gründerin des Startups Dankebitte ist eine von ihnen. "MeinMann und Mitgründer hat sich damals bei QVC NEXT beworben, ohne miretwas davon zu sagen", erzählt sie der Frühstücksrunde. Anfangs warsie skeptisch, denn sie hatte von QVC noch das Klischee vomaltbackenen Homeshopping-Kanal im Kopf. Das änderte sich schnell nachdem ersten Termin mit dem Einkaufsteam. "Mir begegnete einhochmodernes Handelsunternehmen mit Kunden aus allen Alters- undZielgruppen", erzählt Andrea Hadrian. Seit Mai dieses Jahres standsie bereits vier Mal mit ihren innovativen Brotbackmischungen bei QVCvor der Kamera und war jedes Mal ausverkauft. "Es ist ein vollerErfolg, dass die Produkte der Startups bei unseren Kunden so vielAnklang finden. Wir sind mit QVC NEXT auf dem richtigen Weg", sagtSusanne Mueller, Director Brand & Communications bei QVC.Wertvolle Seminare für wichtige Live-MomenteDen anderen in der Runde steht die Live-Premiere noch bevor: MikeNaseband, Gründer vom Düsseldorfer Startup Glüh Dich Glücklich, DenizSchöne, Gründer von Paudar, und Raimund Winter, Mitgründer vonGoosies. "QVC bietet uns regelmäßig Trainings und Seminare als Basisfür die Produktpräsentation in den Live-Sendungen an. Das unterstütztsehr und eröffnet manchmal auch eine ganz neue Sicht auf dieKernbotschaften zu unserem Produkt", erklärt Mike Naseband. DerLaunch seines personalisierbaren Glühweins bei QVC ist für Novembergeplant - pünktlich zur Vorweihnachtszeit.Die Faszination hinter dem ProduktGenauso wie Andrea Hadrian und alle weiteren Gründer wird auchMike Naseband mit seinem Produkt in das gesamte Vertriebsnetzwerk vonQVC eingebunden und kann so seine innovative Idee über TV, denWebshop QVC.de, die Apps und Social Media deutschlandweit bekanntmachen. "Storytelling gehört zur Strategie von QVC dazu. Und dafürsind authentische und spannende Gründerstorys einfach prädestiniert",erläutert Jeanette Lenski, Director Buying Home bei QVC, während desFrühstücks. "In den vergangenen 12 Monaten konnten wir unzähligedieser faszinierenden Geschichten kennenlernen." Darunter die vonAndrea Hadrian, die ihre ersten Backmischungen noch in ihrerheimischen Küche zubereitete. Die Story der Gründer von Foodist, dieihre zündende Idee beim Joggen hatten. Oder die Entstehung desStartups Smuus, bei dem alles mit einem Geburtstagsgeschenk begann.Über QVC NEXTQVC steht für Innovationskraft und die Freude am Entdecken. Seitseiner Gründung vor mehr als 20 Jahren sucht das digitaleHandelsunternehmen daher nach innovativen Produkten, die Kundenbegeistern. So setzt QVC Trends und erschließt neue Märkte. Mit QVCNEXT wird dieses Erfolgskonzept auf die nächste Ebene geführt. Denndie Plattform sucht und fördert außergewöhnliche Startups undunterstützt die Gründerinnen und Gründer dabei, ihreProduktinnovationen groß und bekannt zu machen. Mit der langjährigenErfahrung von QVC. Mit der umfassenden Expertise in den BereichenProduktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Und mit dem Zugang zu deneigenen Kanälen, über die die Produkte mit Storytelling für Millionenvon Menschen erlebbar gemacht werden. Weitere Informationen:QVCNEXT.de und QVC.de/NEXT.Über QVCQVC, Inc., verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft vonBeziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seinerKunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neunLändern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndesSortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuenProdukten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronikund Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten,begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVCInc. hat über 17.000 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan,Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und - im Rahmeneines Joint Ventures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf14 Fernsehkanälen, die rund 370 Millionen Haushalte erreichen, siebenInternetauftritten und 220 Social-Media-Präsenzen.Weitere Informationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de,presse.qvc.deQVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen derQurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulilyund die Cornerstone Marken genauso wie andereMinderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). DieQurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings ("athird way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinen vomBestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "InternetRetailer" die Nr. 1 im Video- Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce inNordamerika sowie die Nr. 3 im Mobile Commerce in den USA. QVC, Q,und das Q Ribbon Logo sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.Weitere Informationen zur Qurate Retail Group:www.qurateretailgroup.comWebshop: http://QVC.deBeauty-Blog: http://QVCBeauty.deYoutube: http://youtube.com/user/QVCDeutschlandFacebook: http://facebook.com/meinQVC und http://facebook.com/QVCNEXTTwitter: http://twitter.com/WirsindQVC und http://twitter.com/qvcnextInstagram: http://instagram.com/qvcbeautydeutschland undhttp://instagram.com/qvcdeutschlandPressekontakt:QVC Handel S.a r.l. & Co. KGSusanne MuellerTel.: 0211/3007-5129susanne_mueller@QVC.comQVC Handel S.a r.l. & Co. KGKatrin LangeTel.: 0211/3007-5893katrin_lange@QVC.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell