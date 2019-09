Startup-Idee Pflegekräfte mit digitalem Assistenten zu entlasten gewinnt 100.000 Euro (FOTO)

Potsdam (ots) -Rund 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verwenden Pflegekräfte auf dieDokumentation von Pflegemaßnahmen - Zeit, die für die medizinischeVersorgung und tatsächliche Pflege von Patienten fehlt. Mit der Idee,die aufwendige Dokumentation im Pflegesektor mit einem digitalenAssistenten zu automatisieren, konnte das Gründer-Team "Medixflow"die Jury überzeugen und den siebten Businessplan-Wettbewerb amHasso-Plattner-Institut (HPI) gewinnen. Bereits am Vormittag des 3.Septembers konnten sich Marcel Schmidberger (21), Fabio Schmidberger(21) und Erik Ziegler (21) über den Gewinn freuen, der nebenpersonenbezogenen Stipendien im Umfang von bis zu 50.000EUR auch einInvestmentangebot des HPI Seed Funds von 50.000EUR und eineinjähriges Business-Coaching der HPI School of Entrepreneurship(E-School) beinhaltet. Der Wettbewerb wird von der E-School gemeinsammit dem HPI Seed Fund organisiert. Die E-School unterstützt die Teamsauch im Prozess bei der Entwicklung ihrer Gründungsidee."Durch den demographischen Wandel und Fachkräftemangel in derPflege verschärft sich der Pflegenotstand in Deutschland zunehmend.Innovative Softwarelösungen können helfen, Pfleger zu entlasten undihnen mehr Zeit für ihre Bewohner geben", so Fabio Schmidberger,Student an der Universität Stuttgart. HPI-Bachelorabsolvent undZwillingsbruder Marcel Schmidberger ergänzt: "Der intelligenteEinsatz von digitalen Assistenten im Pflegebereich kann zuerheblichen Zeiteinsparungen führen." Mit dem Gewinn möchten dieGründer erste Pilotprojekte in Pflegeheimen realisieren und sichVollzeit um die Weiterentwicklung der Anwendung kümmern.Insgesamt beteiligten sich 21 Gründerteams mit mindestens einemHPI-Mitglied an dem Wettbewerb. Drei hatten es nach mehrerenAusscheidungsrunden bis ins Finale geschafft."Wir möchten die Studierenden am HPI ermutigen und unterstützen,eigene Unternehmen zu gründen und werden unsereEntrepreneurship-Angebote in den kommenden Jahren noch weiterausbauen", so HPI-Institutsdirektor und Jurymitglied ProfessorChristoph Meinel. Gemeinsam mit Nicolai Bohn (Managing Director HPISeed Fund) und Jonas Witt (HPI-Alumnus und Serial Entrepreneur)beglückwünschte Meinel die Gewinner und überreichte einensymbolischen Scheck über 100.000 Euro.Die Kombination aus praxisnaher universitärer Ausbildung undeingebundener Entrepreneurship-Förderung am HPI ist einzigartig undlässt die jungen Talente in Potsdam doppelt profitieren:https://hpi.de/studium/entrepreneurship.htmlAndere Geschäftsideen, die es in die Finalrunde schafften:Gemedico: Die Geschäftsidee von Nils Blaumer (21) und DavidMatuschek (21) soll Teleradiologen bei Befunden von CT-/MRT- undRöntgenuntersuchungen unterstützen. Dies geschieht mithilfe vonKünstlicher Intelligenz. So sollen Prozesse insofern optimiertwerden, als dass eine reibungslose Schnittstelle zwischenTeleradiologien und Krankenhäusern entsteht, die eine schnelle undsichere Übertragung von Indikationen und Befunden ermöglicht.CrashGuard: Die von Philipp Hommelsheim (31) und Tobias Waitschies(31) entwickelte Anwendung erkennt mithilfe von Sensordaten auf demMobiltelefon, dass ein Verkehrsunfall geschehen ist und setztdaraufhin automatisch einen Notruf ab. So sollen gesundheitlicheFolgen minimiert werden. Weiterhin unterstützt die App auf Wunschauch bei der weiteren Abwicklung des Unfalls - dies betrifft eineKontaktaufnahme mit der Versicherung, aber auch die Werkstatt, einenGutachter oder einen Dienstwagen.Hinweis für Redaktionen:Wenn Sie über einzelne Geschäftsideen oder Teams berichtenmöchten, stellen wir gerne den Kontakt her.Hintergrund Businessplan-WettbewerbDie School of Entrepreneurship (E-School) desHasso-Plattner-Instituts (www.hpi.de) veranstaltet 2019 zum siebtenMal den Businessplan-Wettbewerb, mit dem es junge Start-upUnternehmen rund ums HPI unterstützen möchte. Die E-School(https://hpi.de/entrepreneurship/die-e-school.html) bündelt gezielteServices für angehende Unternehmer aus dem Institutsumfeld. DasPreisgeld von bis zu 100.000 Euro für die Gewinner enthält u. a.Gründerstipendien des HPI von einem Jahr für die Zeit nach Abschlussdes Studiums sowie ein Investmentangebot über 50.000 Euro durch denHPI Seed Fund und Unterstützung durch Arbeitsplätze und Coaching derE-School. Seit der Gründung des HPI (1998) sind mehr als 80 Start-upsvon IT-Systems Engineering Studenten oder Ehemaligen gegründetworden, die meisten von ihnen im B2B-Bereich. Unter den ehemaligenGewinnern des Businessplan-Wettbewerbs befinden sich so erfolgreicheStart-ups wie: Orderbird, Wunderflats, Goalio und PlaytestCloud.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.