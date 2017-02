Startup-Gründerin Eve Büchner von refund.me greift Ryanair-Chef Michael O'Leary in offenem Brief an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Potsdam (ots) -Die Potsdamer Unternehmerin Eve Büchner und Gründerin desDienstleisters refund.me (https://www.refund.me/de/) fürFlugpassagiere greift den Chef der irischen Billigflugline RyanairMichael O'Leary scharf an.In einem offenen Brief (http://ots.de/AHlqY) formuliert Büchnerharte Kritik an den Geschäftsmethoden von Ryanair und prangert diehäufigen Verspätungen der Fluglinie sowie Ausbeutung von Mitarbeiternan.Zitat: "Meine Firma refund.me verhilft Flugreisenden zu ihremRecht, wenn ein Flieger verspätet ist oder ausfällt oder einPassagier wegen Überbuchung und anderen Gründen nicht mitkommen darf.Dafür gibt es bis zu 600 EUR Entschädigung pro Person nach einerEU-Verordnung für Fluggastrechte(https://www.refund.me/de/fluggastrechte/) ... Die allermeistenBeschwerden erhalten wir wegen verspäteter oder ausgefallener Flügevon RyanAir."In ihrem emotionalen Brief betont Büchner O'Learys Verdienste alsVollblutunternehmer, prangert aber auch die Arbeitsbedingungen fürPiloten und Bordpersonal von Ryanair an. In Deutschland undFrankreich steht das Unternehmen in der Kritik, durch trickreicheArbeitsverträge Steuern und Sozialabgaben zu hinterziehen.Der offene Brief im Wortlaut: http://ots.de/AHlqYÜber refund.meAls globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von derUnternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me(https://www.refund.me) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei derDurchsetzung ihrer Entschädigungsansprüchehttps://www.refund.me/de/flugverspaetung/ für Verspätungen,Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechendder EU Verordnung (EG) 261/2004.Pressekontakt:press@refund.me0172 905 18 69Original-Content von: refund.me, übermittelt durch news aktuell