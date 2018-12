Startup Aktien 2019: Für chancenorientierte Anleger

Dass Startup Aktien 2019 an der Börse eine wichtige Rolle spielen könnten, wird von kaum einer Seite bestritten. Derzeit stellt sich die Frage, welche jungen Firmen die Kapazität des Börsengangs besitzen. Zuletzt rückten in Deutschland Unternehmen wie Nitrokey, Wooga oder Plinga aufgrund ihres rasanten Wachstums in den Vordergrund. Wann dort eine Investition möglich ist, lässt sich bislang nicht absehen.

Betrachtung aktueller Optionen

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.