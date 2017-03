Starttermin für neuen Hauptstadtflughafen soll im Sommer kommen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Airportchef Engelbert Lütke Daldrup will in diesem Sommer einen Inbetriebnahmetermin für den neuen Hauptstadtflughafen nennen.



Das sagte Lütke Daldrup am Mittwoch im Abgeordnetenhaus. Er wolle jetzt keinen Schnellschuss abgeben, sagte der frühere Staatssekretär, der seit drei Wochen das Unternehmen leitet. Erst müssten Restarbeiten am Brandschutz und technische Prüfungen abgeschlossen sein. "Wir bemühen uns um Solidität", sagte Lütke Daldrup im Hauptausschuss. Nach fünf gescheiterten Terminen dürfe ein neues Datum nicht politisch festgelegt werden.

Der Ausschussvorsitzende Fréderic Verrycken (SPD) forderte einen soliden Finanz- und Terminplan vor den Beratungen zum Landeshaushalt. Andernfalls könne das Parlament Gelder für das Projekt sperren.

Die Präsidentin des Berliner Landesrechnungshofs, Marion Claßen-Beblo, erläuterte, warum ihre Behörde das Projekt trotz steigender Kosten für den Steuerzahler bisher nicht prüfte. Sie verwies auf Prüfberichte des Rechnungshöfe des Bundes und Brandenburgs. Doppelprüfungen müssten vermieden werden, sagte Claßen-Beblo. Zudem habe es in Berlin einen Untersuchungsausschuss gegeben./bf/DP/tos