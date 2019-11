Startschuss zum 13. Deutschen Gefahrstoffschutzpreis gefallen / Bewerbungsfrist endet am 31. März 2020

Dortmund (ots) - Noch bis zum 31. März 2020 können Einzelpersonen,Personengruppen, Unternehmen und Organisationen am DeutschenGefahrstoffschutzpreis teilnehmen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales(BMAS) hat den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis bereits zum dreizehntenMal ausgeschrieben - in diesem Jahr unter dem Motto "STOP dem Krebs amArbeitsplatz". Gesucht werden innovative Konzepte und praktische Lösungen, umTätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen sicherer zu machen.Mit der Verleihung des Gefahrstoffschutzpreises möchte das BMAS im nächsten Jahrinsbesondere jenen Ideen eine breitere Öffentlichkeit geben, die dazu beitragen,Gefährdungen zu erkennen und einen sicheren Umgang mit krebserzeugenden Stoffensicherstellen. Preiswürdig sind etwa die Entwicklung und Einführung wenigergefährlicher Stoffe, vorbildliche Initiativen im Bereich der Schulung,Motivation und Mitarbeiterbeteiligung für den sicheren Umgang mitkrebserzeugenden Gefahrstoffen oder auch modellhafte Lösungen fürsicherheitstechnische, organisatorische und hygienische Anforderungen beiTätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen. Zudem können auch besondereVerdienste um das Erkennen stoffbedingter Gefahren am Arbeitsplatz und deröffentliche Einsatz für den Schutz vor krebserzeugenden Gefahrstoffenausgezeichnet werden.Nennungen für den Preis können bis Ende März 2020 formlos an die Bundesanstaltfür Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund erfolgen. Die Unterlagensollten eine Charakterisierung des Teilnehmers, der Art der durchgeführtenMaßnahmen und der erreichten bzw. erwarteten Verbesserung sowie eine etwaeinseitige Kurzfassung dieser Angaben enthalten.Die Preisverleihung wird im Herbst 2020 erfolgen. Die prämierten Beiträge werdenin der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund vorgestellt. Der Rechtsweg istausgeschlossen.Weitere Informationen bei Judith kleine Balderhaar telefonisch unter 0231 90712594 oder per E-Mail an gefahrstoffschutzpreis@baua.bund.de.Beispiele guter Praxis aus den vergangenen Wettbewerben gibt es imInternetangebot der BAuA unter www.gefahrstoffschutzpreis.de.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Siebetreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer imThemenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt dieEinrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei derProduktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in derAußenstelle Chemnitz arbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell