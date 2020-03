Berlin (ots) - Mit dem 1. März hat die Brancheninitiative Zukunft ERDGAS dievierte Runde ihrer erfolgreichen Heizungsmodernisierungsaktion"Raustauschwochen" eingeläutet. Modernisierer, die sich für den Einbau einermodernen, effizienten Gasheizung entscheiden, werden bis zum 31. Oktoberzusätzlich zur staatlichen Förderung mit einer Prämie in Höhe von mindestens 200Euro belohnt. Neben zahlreichen Energieversorgern aus Berlin, Brandenburg,Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterstützen sechs namhafteGerätehersteller die diesjährige Aktion."Die 'Raustauschwochen' setzen einen dringend nötigen Impuls, um denModernisierungsstau im Wärmemarkt aufzulösen. Millionen deutscher Heizungskellersind seit Jahren schon in einem regelrechten Dornröschenschlaf. Denn sechs vonzehn Wärmeerzeugern sind technisch veraltet, sodass sie tausende unnötige TonnenCO2 emittieren", erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft ERDGAS. UweGlock, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH),ergänzt: "Im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaziele 2030 gilt es, dieMillionen veralteter Anlagen beschleunigt zu modernisieren und die enormenCO2-Einsparpotenziale zu heben".Verbraucher, die sich für den Austausch ihrer alten Heizung entscheiden, tragennicht nur zum Klimaschutz bei, sie profitieren auch finanziell. So sinken durchden Einsatz moderner, effizienter Gasbrennwerttechnik neben den CO2-Emissionenauch der Energieverbrauch und damit die Energiekosten um ein knappes Drittel.Für die Erneuerung der Heizungsanlage mithilfe von umweltschonendem Erdgaswerden Hausbesitzer während der "Raustauschwochen" mit einer Prämie in Höhe vonmindestens 200 Euro belohnt. Diese wird von den Heizgeräteherstellern BoschJunkers, Buderus, MHG, Remeha, Vaillant und Viessmann gestellt und von denEnergieversorgern individuell aufgestockt. Zudem winken beim Einbau einerGas-Hybridheizung beispielsweise seitens des BAFA staatliche Fördermittel vonbis zu 40 Prozent der Investitionssumme.Bereits im Jahr 2017 hat Zukunft ERDGAS die "Raustauschwochen" ins Lebengerufen, um die Wärmewende voranzutreiben. Gemeinsam ist es allenAktionspartnern seither gelungen, mehr als 18.000 Heizungsmodernisierungenanzuregen. Über die gesamte Lebensdauer der neuen Heizungsanlagen werden so mehrals 1,1 Million Tonnen CO2 eingespart."Mit Gas-Heiztechnologien gelingt schon heute der Einstieg in eine klimaneutraleWärmeversorgung. Denn durch die Kombination aus Gasheizung und Erneuerbaren, wiezum Beispiel Solarthermie, und durch einen stetig wachsenden Anteil von grünenGasen im Netz heizen Hausbesitzer zunehmend grüner. Das zeigt: Klimaschutzbeginnt im Kleinen", so Kehler.Modernisierer können sich auf der Webseite www.raustauschwochen.de überbeteiligte Versorgungsunternehmen in ihrer Region informieren und diefinanziellen Vorteile kennenlernen. Auch die teilnehmendenEnergieversorgungsunternehmen und Stadtwerke bieten auf ihren Webseiten und inihren Kundenzentren umfassende Beratungen rund um das Thema Heizungstausch, die"Raustauschwochen" sowie die Fördermöglichkeiten an.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT +49 30 4606015-63presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112647/4535338OTS: Zukunft ERDGAS e.V.Original-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell