Köln (ots) - "Ich bin mir sicher, dass ,Take Two' dieLieblingsserie von allen werden wird", ist Hauptdarsteller EddieCibrian ("CSI: Miami") überzeugt. Neben Rachel Bilson ("Hart ofDixie") ist er in der neuen koproduzierten VOX-Crime-Comedy zu sehen,in der sie gemeinsam - mehr oder weniger freiwillig - zwischen derGlitzerwelt Hollywoods und der harten Realität der GroßstadtKriminalfälle lösen. Wie sich die beiden in "Take Two" als ungleichesErmittler-Team anstellen, können die Zuschauer ab 29. August immermittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere bei VOXverfolgen. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann die ersten beidenFolgen auf Deutsch und in der amerikanischen Originalversion ab demheutigen Mittwoch (22.8.) exklusiv vorab bei TV NOW anschauen. DieEpisoden sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung als Previewverfügbar. Im Originalton wird zeitgleich mit Start derTV-Ausstrahlung die gesamte "Take Two"-Staffel abrufbar sein.Das erwartet die VOX-Zuschauer in der ersten Folge "Take Two" Aufden ersten Blick könnte man glauben, Eddie Valetik (Eddie Cibrian,"CSI: Miami") und Sam Swift (Rachel Bilson, "Hart of Dixie") wärenein eingespieltes Team. Dabei könnten sie unterschiedlicher nichtsein. Schauspielerin Sam, gerade frisch aus der Entzugsklinikentlassen, will ihre Karriere wieder ankurbeln und sich auf einezukünftige Filmrolle als Privatermittlerin vorbereiten. Deswegenbegleitet sie den erfahrenen Privatdetektiv Eddie bei seiner Arbeit -doch anstatt als stille Beobachterin mitzulaufen, wie Eddie es ihranordnet, trägt Sam ihr Herz auf der Zunge. Dabei verlangt ihr ersterFall enormes Fingerspitzengefühl: Ein verzweifelter Vater sucht seineseit Tagen verschwundene Tochter und vermutet das Schlimmste. Dassaber vor allem Sams zwischenmenschliches Gespür das Ermittler-Duoeinen Schritt weiterbringt, hätte besonders Eddie vorher niemalsgeglaubt...Koproduziert wird "Take Two" von VOX, dem US-Sender ABC und demfranzösischen Fernsehsender France 2. Die Produktion von "Take Two"übernehmen Tandem Productions/Studiocanal und ABC Studios.Im folgenden Interview geben die Hauptdarsteller Rachel Bilson undEddie Cibrian einen ganz persönlichen Einblick in die Dreharbeitenvon "Take Two" und verraten, worauf sich die VOX-Zuschauer freuenkönnen:Auszüge aus dem Interview mit Rachel BilsonWorum geht es in "Take Two"? Bei "Take Two" geht es um Samantha"Sam" Swift - eine erfolgreiche Schauspielerin, deren Leben aus derBahn gerät. Sie muss in die Entzugsklinik und als sie entlassen wird,will sie ihre Karriere neu starten. Um sich bestmöglich auf eineRolle als Privatdetektivin vorzubereiten, begleitet sie denPrivatermittler Eddie bei seiner Arbeit. Es stellt sich heraus, dasssie richtig gut in dem Job ist, unter anderem weil sie acht Staffelnlang eine Polizistin in einer Serie gespielt hat.Wie ist die Beziehung zwischen Sam und Eddie? Sam und Eddie habeneine interessante Beziehung. Sie fühlen sich zueinander hingezogen,aber gleichzeitig sind sie auch von dem anderen genervt. Als Sam undEddie sich zum ersten Mal treffen, raubt sie ihm den letzten Nerv.Sie bringt sein seriöses Leben komplett durcheinander. Als sie dannaber ziemlich gut darin ist, als Privatermittlerin zu arbeiten, ister von ihr beeindruckt.Wie ist es, mit Eddie Cibrian zusammenzuarbeiten? Es ist wirklichwitzig. Wir lachen sehr viel und es fühlt sich gar nicht so an, alswürden wir arbeiten. Er ist ein sehr professioneller Schauspieler undein toller Typ.Auszüge aus dem Interview mit Eddie CibrianWas macht "Take Two" für Sie so besonders? Ich bin mir sicher,dass "Take Two" die Lieblingsserie von allen werden wird. Es ist eineheitere Krimi-Serie, die von den Producern von "Castle" entwickeltwurde. Es geht darum, dass die Schauspielerin Sam und derPrivatdetektiv Eddie - zwei Menschen, die unterschiedlicher nichtsein könnten - eine Gemeinsamkeit finden und Fälle lösen. Es gibtwitzige, dramatische und romantische Momente in "Take Two". Undgerade diese Mischung finde ich sehr interessant. Die Serie nimmtsich selbst nicht zu ernst und man hat einfach Spaß daran. Es bleibtkeine ernste Krimi-Serie, sondern sie präsentiert auch viele andereElemente.Wie waren die Dreharbeiten zu "Take Two"? Wir haben hier wirklicheine gute Zeit. Wir arbeiten zwar viel, aber wir haben auch vielSpaß! Das Gute ist auch, dass wir in Vancouver sind und uns hier vollund ganz auf "Take Two" konzentrieren können. Hier haben wir dieMöglichkeit, wirklich als Team zusammenzuwachsen. Wenn ich zu Hausein Los Angeles wäre, gäbe es viele Dinge, die mich zu sehr ablenkenwürden.