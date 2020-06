Unterföhring (ots) - Aufgepasst und losgeschmettert: In SAT.1 sind junge Stimmwunder gefragt! Für die neunte Staffel "The Voice Kids" geht der Sender ab 26. Juni 2020 auf die Suche nach den stärksten Gesangstalenten zwischen 7 und 15 Jahren. Neben Solo-Sängern und Duett-Partnern bekommen in der neuen Staffel zum ersten Mal auch ganze Bands die Chance, auf der #VoiceKids-Bühne zu glänzen.Vom Einzel-Talent über das A-cappella-Ensemble, den Familienchor und die Schülerband bis hin zur Hip-Hop-Crew - alle Kids, die es in die Blind Auditions von "The Voice Kids" 2021 schaffen möchten, können bereits ab Freitag ihre Stimmkraft auf der #VoiceKids-Scouting-Tour in sechs verschiedenen Städten in ganz Deutschland präsentieren.Zur Anmeldung für die Tour zur neuen Staffel "The Voice Kids" geht es unter www.sat1.de/tv/the-voice-kids/bewerbung.Alle Scouting-Termine im Überblick: Frankfurt am Main - 26. und 27. Juni 2020 Berlin - 30. Juni und 1. Juli 2020 Hamburg - 28. und 29. Juli 2020 München - 1. und 2. August 2020 Stuttgart - 4. und 5. August 2020 Köln - 7. und 8. August 2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyCarina CastrovillariTel. +49 89 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4632039OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell