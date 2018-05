Startschuss für eine nachhaltige Digitalisierung

Bonn (ots) - B.A.U.M. und DBU eröffnen Kompetenzplattform fürNachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand bei Auftaktkongressin Bonn"Digitalisierung eröffnet spannende neue Möglichkeiten undGeschäftsmodelle - auch für notwendige Umweltentlastungen. Gestaltenwir die Digitalisierung jetzt so, dass sie hilft, Umwelt, Natur undKlima zu schützen und nicht selbst zu mehr Ressourcenverbrauch undUmweltbelastung führt!" - mit diesen Worten eröffnete derGeneralsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), AlexanderBonde, heute die Kompetenzplattform nachhaltig.digital. Es ist dasgemeinsame Anliegen des Bundesdeutschen Arbeitskreises fürumweltbewusstes Management (B.A.U.M.) und der DBU mit demGemeinschaftsprojekt, Nachhaltigkeitsaspekte in die Debatte um dieDigitalisierung zu bringen und insbesondere in digitale Prozesse vonmittelständischen Unternehmen einzubeziehen. Beim Auftaktkongress inBonn wurden heute Akteure aus Wissenschaft und Praxis miteinandervernetzt, konkrete Lösungsansätze diskutiert und Folgeaktivitätenangestoßen.Über 100 Akteure vernetzten sich zu Digitalisierung undNachhaltigkeitDer digitale Wandel biete neue Möglichkeiten und Chancen für eineUmweltentlastung, wenn durch digitale Technologien Ressourcen undEnergie gespart werden können, wie etwa Smart Grids, neueMobilitätskonzepte, Sharing-Konzepte oder 3D-Druck zeigten - solangedieser Nutzen nicht durch zusätzliche Aufwendungen aufgezehrt werde,stellte DBU-Chef Bonde dar. Umso wichtiger sei es jetzt, ökologischeund gesellschaftliche Chancen und Risiken mit frühzeitigenDiskussionen konstruktiv-kritisch zu adressieren. "Dafür brauchen wireine Plattform, auf der ein solcher Austausch stattfinden kann, deralle Antworten zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenbringt.Wir brauchen Menschen mit Kompetenzen, die beide Themenzusammenbringen wollen", so Bonde. Über 100 Vertreter aus Wirtschaft,Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nahmen am Fachkongress vonB.A.U.M. und DBU im Gebäude der Deutschen Telekom teil.Mittelstand zentraler Innovationsgeber"Sowohl digitale Transformation als auch Nachhaltigkeitsstrategienstellen für viele Mittelständler hochaktuelle Themen dar. Wir beiVAUDE nutzen digitale Tools, um unser umfassendesNachhaltigkeitsengagement transparent darzustellen und den Dialog mitunseren Kunden zu fördern. Zugleich stärken wir dadurch unsereInnovationskraft und machen unser Unternehmen fit für die Zukunft",stellte Dr. Antje von Dewitz dar, Geschäftsführerin von VAUDE,DBU-Kuratoriumsmitglied, gleichzeitig Mitglied desUnternehmensnetzwerks für Nachhaltigkeit B.A.U.M. und Preisträgerindes B.A.U.M.-Umweltpreises 2012 in der Kategorie KMU. So setze dasUnternehmen auf die Digitalisierung, um die komplexen Herstellungs-und Lieferwege für den Kunden transparent zu machen. Gerade diekleinen und mittleren Unternehmen (KMU) seien Impulsgeber fürInnovationen in Deutschland und bringen für eine digitale undnachhaltige Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft idealeVoraussetzungen mit. "Die Kompetenzplattform nachhaltig.digital kanndabei eine zentrale Schlüsselrolle für den Mittelstand beimEntwickeln von digitalen und nachhaltigen Innovationen spielen",sagte von Dewitz über die neu gestartete Plattform.Plattform vernetzt Akteure und KompetenzenWie der Mittelstand dabei künftig durch nachhaltig.digitalbegleitet werden soll, stellte Plattformkoordinator Carl-Ernst Müller(B.A.U.M.) dar. Aufgabe werde sein, die Kompetenzen zuDigitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategien zu vernetzen undeinen Austausch für die Entwicklung neuer Möglichkeiten undGeschäftsmodelle zu bieten. Wie unterschiedlich diese aussehenkönnen, zeige die Vielfalt an den heute präsentierten Lösungen unddiskutierten Chancen und Risiken für eine nachhaltige Entwicklung.Ein Anfang sei beispielsweise eine nachhaltig-digitaleNetzwerklandkarte, die Akteure und Erfolgsgeschichten rund umNachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenführt, und auf demKongress präsentiert wurde. "Jeder, der zu dem Thema aktiv ist, kannteilhaben. Denn nach dem heutigen Kongress geht es erst richtig los:in Arbeitskreisen und Workshops, online und offline, wollen wirweitere Schritte anstoßen."Weitere Informationen: https://nachhaltig.digital/auftaktHinweis für die Redaktionen:Der Eröffnungsteil des Auftaktkongresses wird von 10:00 bis ca.12:00 als Livestream übertragen unter https://www.pscp.tv/nachhal_digbzw. auf Twitter unter @nachhal_digPressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell