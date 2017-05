Startschuss für Volkswagen vor 80 Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

WOLFSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Vor 80 Jahren ist in Berlin der Vorläufer des VW -Konzerns an den Start gegangen.



Am 28. Mai 1937 wurde die "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" gegründet, wie VW mitteilte. 1938 wurde dann der Grundstein für das Werk in Wolfsburg gelegt - dort ist bis heute der Unternehmenssitz.

Ziel war es, den von Ferdinand Porsche entwickelten "Deutschen Volkswagen " - oder auch "KdF-Wagen" - zu bauen. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde das VW-Werk zunächst zum Rüstungsbetrieb. Im Dezember 1945 lief unter der Kontrolle der Briten mit 55 Fahrzeugen dann die Auto-Serienfertigung des "Typs 1", des Käfers, an.