Startschuss für die Thüringer Schulcloud

Potsdam (ots) - Im Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklungund Medien (ThILLM) wird heute für 20 Digitale Pilotschulen verschiedenerSchulformen, fünf Spezialgymnasien in staatlicher Trägerschaft sowie 17Einrichtungen der zweiten und dritten Phase der Lehrerausbildung der Startschussgegeben, um ab dem neuen Jahr 2020 mit der Schul-Cloud desHasso-Plattner-Instituts (HPI) arbeiten zu können. Finanziert wird das Projektaus Mitteln des DigitalPakts Schule."Eine Cloudlösung, auf die in der Zukunft alle Schulen zugreifen und sie in denUnterricht einbinden können, stellt einen zentralen Eckpfeiler in unsererDigitalstrategie dar", betont Thüringens Bildungsminister Helmut Holter. "Ichbin überzeugt, dass wir damit neue Potentiale für einen attraktiven,interessanten und zeitgemäßen Unterricht erschließen und das Lehren und Lernennoch individueller gestalten können. Unsere 20 Digitalen Pilotschulen werdenihre Erfahrungen mit der Thüringer Schulcloud allen anderen Schulen zurVerfügung stellen und so mit dafür sorgen, dass von einer digitalen Lernumgebungbald überall Gebrauch gemacht werden kann. Das wird der Qualität des Unterrichtseinen kräftigen Impuls verleihen", so Holter."Die Thüringer Schulcloud schafft die technische Grundlage dafür, dass Lehrendeund Lernende in einem geschützten Raum sicher und einfach auf digitale Inhaltezugreifen können", sagt Professor Christoph Meinel, Direktor desHasso-Plattner-Instituts und Leiter des Schul-Cloud-Projekts. "Bei derWeiterentwicklung der HPI Schul-Cloud ist die enge Zusammenarbeit mit denPilotschulen extrem wichtig", betont Meinel. Von ihren praktischen Erfahrungenund Anregungen würden die Wissenschaftler/innen und Entwickler/innen sehr starkprofitieren.Bereits letzten Donnerstag wurde am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdameine entsprechende Vereinbarung durch das ThILLM unterzeichnet. "Gemeinsam mitden insgesamt 42 Einrichtungen wird in den nächsten Monaten eine ThüringerSchulcloud entwickelt, die auch auf landesspezifische Besonderheiten eingehenwird. Danach ist eine schrittweise Erweiterung geplant", sagte derstellvertretende Direktor des ThILLM, Martin Seelig am Rande der Unterzeichnung."In Thüringen wird die Schulcloud über das Thüringer Schulportal zur Verfügunggestellt. Das Portal bündelt kostenfrei zugängliche Informationen, Materialienund Serviceleistungen zu einem Gesamtpaket für den frühkindlichen undschulischen Bildungsbereich, die Cloud ist ein weiterer Entwicklungsschrittdieser zentralen Informations- und Arbeitsplattform in der ThüringerBildungslandschaft", ergänzt der zuständige Referatsleiter im ThILLM, JörgBecker.Die HPI Schul-Cloud wird in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner MINT-EC undden Datenschützer/innen aller Bundesländer im Arbeitskreis "Schule und Technik"entwickelt und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)gefördert. Die digitale Lehr- und Lernumgebung ist intuitiv bedienbar, von jedemOrt, zu jeder Zeit und unabhängig vom Endgerät aufrufbar. Sie bietet Lehrendenund Lernenden einen digitalen Lernraum, in dem ihre (personenbezogenen) Datenund Materialien sicher vor unberechtigten Zugriffen sind. Hier können sie alleinoder im Team Bildungsmaterialien kollaborativ erarbeiten, teilen,weiterentwickeln, feedbacken und auch für externe Teammitglieder (z.B.schulübergreifend) freigeben.Durch den browserbasierten Zugang zur Cloud entfallen für Nutzer/innen jeglicheaufwendige Installationen und Aktualisierungen der Software auf einzelnenEndgeräten. Bundesweit arbeiten bereits Schulen des Projektpartners MINT-EC mitder HPI Schul-Cloud. Darüber hinaus gibt es Pilotprojekte mit den BundesländernNiedersachsen, Brandenburg und jetzt auch Thüringen.Die HPI Schul-CloudSchulen benötigen zur Nutzung digitaler Lehr- und Lerninhalte einezukunftssichere IT-Infrastruktur. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickeltgemeinsam mit dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC, zahlreichenExperten/innen aus Wissenschaft und Praxis und gefördert durch dasBundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Schul-Cloud, mit derdigitale Inhalte verschiedener Anbieter einfach und sicher in der Schule genutztwerden können. Das Projekt wird kontinuierlich von Vertretern/innen derMinisterien, Schulen und Branchenverbänden sowie der Arbeitskreise "Technik" und"Datenschutz und Schule" der Landesdatenschutzbeauftragten begleitet. Bundesweitarbeiten derzeit 120 ausgewählte Schulen des Projektpartners MINT-EC im Rahmeneines Pilot-Projekts mit der Schul-Cloud. Bis 2021 sollen schrittweise alle rund300 Schulen des MINT-EC-Netzwerks an die Schul-Cloud angeschlossen werden, dieaber auch anderen Schulen offensteht. Weitere 43 niedersächsische Schulensämtlicher Schulformen kommen über die Kooperation mit der NiedersächsischenBildungscloud (NBC) hinzu. 51 Schulen aus Brandenburg arbeiten seit Beginn desSchuljahrs mit der Schul-Cloud Brandenburg. Mit der Schul-Cloud soll das Lernenmit digitalen Inhalten in der Schule und zu Hause ermöglicht werden.Weitere Informationen unter: https://schul-cloud.org/ undhttps://hpi.de/schulcloudKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 600 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 19 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.